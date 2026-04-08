NTN24
Miércoles, 08 de abril de 2026
Miércoles, 08 de abril de 2026
Secretario de Guerra de EEUU

Secretario de Guerra de EE. UU. aseguró que nuevo líder supremo iraní está "herido y desfigurado": "fue una victoria militar decisiva"

abril 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pete Hegseth - Foto EFE
Pete Hegseth - Foto EFE
Pete Hegseth dijo también que, pese al acuerdo parcial anunciado por Trump con el régimen iraní, las fuerzas militares de Estados Unidos se mantendrán "vigilantes".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que "el nuevo líder supremo de Irán está herido y desfigurado" y precisó que su país había logrado una victoria militar decisiva sobre el régimen de Irán.

"La marina de Irán está en el fondo del mar. La fuerza aérea de Irán ha sido eliminada. Irán ya no tiene ningún tipo de sistema integral de defensa aérea. Su programa de misiles está funcionalmente destruido", agregó el secretario de Guerra.

o

Hegseth y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, hablaron con los medios un día después de que el presidente Donald Trump se abstuviera de lanzar un nuevo y contundente ataque contra el régimen de Irán, justo antes del ultimátum que Washington había fijado para que el régimen iraní levantara el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

"Vamos a asegurarnos de que Irán cumpla con este alto el fuego, y luego, en última instancia, se siente a negociar y llegue a un acuerdo. Nos mantendremos en nuestro lugar, listos, vigilantes", advirtió el secretario de Guerra.

Las tropas de Estados Unidos, según el alto funcionario del Gobierno Trump, "están preparadas para defender, para pasar a la ofensiva y para reiniciar en un instante" las operaciones militares contra el régimen de Irán.

"A los guerreros de la Operación Furia Épica, les digo: bien hecho. Ustedes son la columna vertebral de nuestro país. Su habilidad, su valentía, puro coraje y determinación mostraron al mundo de qué se trata América", agregó.

Hegsteh aseguró que el régimen de Irán consideraba que "podría hacer sangrar a Estados Unidos con impunidad", pero, tras los ataques que iniciaron el 28 de febrero, aprendieron "de la manera difícil lo que sucede cuando intentas luchar contra nosotros directamente".

Durante la conferencia, el secretario también destacó la decisión del mandatario del país norteamericano, así como la del nuevo régimen iraní, y contempló el peligroso destino en caso de que no se hubiese llegado al acuerdo.

"El presidente Trump tenía el poder de paralizar por completo la economía de Irán en minutos, pero eligió la misericordia. Ahorró esos objetivos porque Irán aceptó el alto el fuego bajo una presión abrumadora. El nuevo régimen iraní entendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les esperaba", indicó.

Caine, por su parte, señaló que se trata de "un negocio duro e implacable", que además ha llegado a ser "caótico, caluroso, oscuro, impredecible y siempre con incógnitas", pero del que Estados Unidos ha salido victorioso.

o

"Nuestra gente caminó orgullosamente hacia lo desconocido y continuó avanzando. Y, a través de todo ello, la fuerza conjunta ha demostrado la resolución inquebrantable que la nación nos exige", expresó Caine.

Temas relacionados:

Secretario de Guerra de EEUU

Pete Hegseth

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos e Irán

Régimen de Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Impunidad total: alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Nicolás Maduro no va actuar de buena fe; ellos van a perseguir": exprisionero político Pedro Rojas explica por qué para testigos es clave negativa del juez a petición del dictador

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura - Foto EFE
Colombia

Impunidad total: alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura

La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez (en pantalla), habla durante una videoconferencia en el foro FII Priority - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela

Pedro Rojas, exprisionero político venezolano / ilustración del juicio de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela - Fotos: NTN24 / EFE
Juicio contra Maduro

"Nicolás Maduro no va actuar de buena fe; ellos van a perseguir": exprisionero político Pedro Rojas explica por qué para testigos es clave negativa del juez a petición del dictador

Luna | EFE
Artemis II

"Hay muchas evidencias": astrofísico descarta teorías de la conspiración que apuntan a que el hombre nunca fue a la Luna y resalta perfección de Artemis II

Misil de Irán | Foto AFP
Donald Trump

"Estos civiles son llevados a la fuerza, no son voluntarios": analista sobre uso de personas como escudos humanos en Irán tras ultimátum de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Elecciones en Colombia - Registraduría Nacional
Elecciones Presidenciales

Así quedó la tarjeta electoral para las presidenciales en Colombia tras el sorteo de posición de candidatos

Represión en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

Informe revela que Venezuela transfirió millones de dólares en petróleo a Cuba a cambio de un sistema de represión

Sistema de defensa antimisiles - Foto AFP
Péntagono

Estados Unidos amplía presupuesto para la Cúpula Dorada y contrata a las principales empresas de defensa en ambicioso sistema de defensa antimisiles

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elecciones en Colombia - Registraduría Nacional
Elecciones Presidenciales

Así quedó la tarjeta electoral para las presidenciales en Colombia tras el sorteo de posición de candidatos

Represión en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

Informe revela que Venezuela transfirió millones de dólares en petróleo a Cuba a cambio de un sistema de represión

Sistema de defensa antimisiles - Foto AFP
Péntagono

Estados Unidos amplía presupuesto para la Cúpula Dorada y contrata a las principales empresas de defensa en ambicioso sistema de defensa antimisiles

Celebración en Bosnia y Herzegovina por la clasificación de su selección de fútbol al Mundial 2026 - Fotos: X
Bosnia y Herzegovina

Locura total en las calles: así vivieron los bosnios la clasificación de su selección al Mundial 2026 tras eliminar a Italia

Caso Nicolás Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

"La justicia de EE. UU. le protege a Maduro los derechos que este negó a su pueblo en Venezuela": abogado sobre segunda audiencia de Maduro y Flores

Luis Arce, expresidente de Bolivia - Foto: AFP
Bolivia

El hijo mayor del expresidente de Bolivia Luis Arce fue capturado por las autoridades en un presunto intento de fuga

Estrecho de Ormuz - Foto EFE de referencia
estrecho de Ormuz

Plataforma de seguimiento marítimo reportó los primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras anuncio del acuerdo parcial entre EE. UU. y el régimen iraní

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre