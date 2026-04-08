Secretario de Guerra de EE. UU. aseguró que nuevo líder supremo iraní está "herido y desfigurado": "fue una victoria militar decisiva"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que "el nuevo líder supremo de Irán está herido y desfigurado" y precisó que su país había logrado una victoria militar decisiva sobre el régimen de Irán.

"La marina de Irán está en el fondo del mar. La fuerza aérea de Irán ha sido eliminada. Irán ya no tiene ningún tipo de sistema integral de defensa aérea. Su programa de misiles está funcionalmente destruido", agregó el secretario de Guerra.

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Hegseth y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, hablaron con los medios un día después de que el presidente Donald Trump se abstuviera de lanzar un nuevo y contundente ataque contra el régimen de Irán, justo antes del ultimátum que Washington había fijado para que el régimen iraní levantara el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

"Vamos a asegurarnos de que Irán cumpla con este alto el fuego, y luego, en última instancia, se siente a negociar y llegue a un acuerdo. Nos mantendremos en nuestro lugar, listos, vigilantes", advirtió el secretario de Guerra.

Las tropas de Estados Unidos, según el alto funcionario del Gobierno Trump, "están preparadas para defender, para pasar a la ofensiva y para reiniciar en un instante" las operaciones militares contra el régimen de Irán.

"A los guerreros de la Operación Furia Épica, les digo: bien hecho. Ustedes son la columna vertebral de nuestro país. Su habilidad, su valentía, puro coraje y determinación mostraron al mundo de qué se trata América", agregó.

Hegsteh aseguró que el régimen de Irán consideraba que "podría hacer sangrar a Estados Unidos con impunidad", pero, tras los ataques que iniciaron el 28 de febrero, aprendieron "de la manera difícil lo que sucede cuando intentas luchar contra nosotros directamente".

Durante la conferencia, el secretario también destacó la decisión del mandatario del país norteamericano, así como la del nuevo régimen iraní, y contempló el peligroso destino en caso de que no se hubiese llegado al acuerdo.

"El presidente Trump tenía el poder de paralizar por completo la economía de Irán en minutos, pero eligió la misericordia. Ahorró esos objetivos porque Irán aceptó el alto el fuego bajo una presión abrumadora. El nuevo régimen iraní entendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les esperaba", indicó.

Caine, por su parte, señaló que se trata de "un negocio duro e implacable", que además ha llegado a ser "caótico, caluroso, oscuro, impredecible y siempre con incógnitas", pero del que Estados Unidos ha salido victorioso.

"Nuestra gente caminó orgullosamente hacia lo desconocido y continuó avanzando. Y, a través de todo ello, la fuerza conjunta ha demostrado la resolución inquebrantable que la nación nos exige", expresó Caine.