Secretario Hegseth y general Caine revelan detalles de la captura de Maduro: "Un operativo sin fallas"

Este sábado, desde Palms Beach la administración Trump brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre los ataques a varias instalaciones en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

En la conferencia de prensa, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró sobre Trump que ”el mundo merece este comandante en jefe”.

El funcionario de la administración Trump afirmó que el mundo es testigo de “un operativo ejecutado sin fallas” y que “lo que vimos fue una gallardía”.

“Nuestros adversarios están avisados, Estados Unidos jamás renunciará a su seguridad”, reafirmando lo expresado previamente por el mandatario estadounidense.

Hegseth se refirió a la extracción del líder del régimen venezolano, puntualizando que: “Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, como otros la tuvieron, hasta que ya no la tuvo”.

“El presidente Trump habla en serio cuando habla de parar el flujo de drogas letales hacia estados unidos, muy serio cuando habla frenar el curso del veneno hacia nuestra gente y recuperar el petróleo que nos robaron. Esto es Estados Unidos primero, esto es la paz a través de la fuerza. Bienvenidos al 2026”, acotó.

A la rueda de prensa se sumó el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, quien dio detalles de la operación de los ataques contra las instalaciones venezolanas.

Caine explicó que la operación lleva por nombre ‘Absoluta resolución’, la cual fue discreta y ejecutada durante las horas de madrugada que contó con meses de preparación.

“Hemos reunido años de trabajo e inteligencias. No hubiéramos podido hacer este trabajo sin las agencias de inteligencia”, detalló.

El funcionario norteamericano continuó diciendo que “esta fue una operación meticulosamente planeada” y que no se hubiera podido llevar a cabo sin la ayuda de la CIA y la DEA.

Sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores aseguró que fue una “extracción tan precisa con más de 150 aeronaves”.

“Aquellos en el aire en Caracas estaban dispuestos a dar sus vidas por los que estaban en tierra”, añadió.

Y que la inteligencia estadounidense sabía “qué planeaban, qué vestían, dónde estaban. El clima es siempre un factor determinante durante esta temporada del año. Anoche se mejoró el clima, abriendo el camino”.

VEA TAMBIÉN Trump publica primera imagen de Maduro rumbo a ser juzgado en Nueva York o

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos comentó que “a las 2:00 am hora del este el presidente Trump ordenó avanzar con la operación”.

“Más de 150 aeronaves, bombarderos, estuvieron atentos esperando. Nuestro miembro más joven tiene 20 años”, sentenció.

Caine insistió en que “empezaron a volar 100 pies sobre Venezuela”, además de que los “F-32, F-35, Bombarderos B2, sobrevolaron y respaldaban a la fuerza en tierra”.

“A las 2:08 am entramos a Caracas sobre el complejo de Maduro con precisión para asegurar la seguridad de la fuerza terrestre mientras arrestaban a los imputados (…) Nuestras aeronaves regresaron todas a casa”, concluyó.