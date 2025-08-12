"Este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones": secretario Rubio sobre violencia en Colombia que llevó a magnicidio de Miguel Uribe

Mediante una entrevista en el podcast ‘Sid and Friends in the Morning’, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fijó postura frente al magnicidio del senador y precandidato a la Presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay.

“Estamos muy preocupados por Colombia (…) este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo”, expresó el funcionario de la Casa Blanca.

También, sobre el asesinato de Uribe Turbay, Rubio recordó que en la década de los 90, la violencia se apoderó de gran parte del territorio colombiano.

“La gente olvida que a principios de los 90 Colombia era básicamente un estado fallido. Es decir, estaba al borde del colapso, y lucharon tan duro para recuperar el país de los cárteles", indicó.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense es importante que tanto las instituciones como la ciudadanía tomen cartas en el asunto para que la violencia no se expanda. “Tienen elecciones en un año y esperamos que Colombia vuelva al rumbo”, indicó.

"Solo pensar que podría retroceder (Colombia) debido a la violencia política o la violencia del narcotráfico o lo que sea es simplemente desgarrador", manifestó.

"Esperamos que las instituciones en Colombia, los militares, los tribunales, todos, mucha de la gente allí en el congreso, no estén a favor de este plan de juego que se está llevando a cabo ahora mismo", concluyó.

El pasado lunes 11 de agosto, Miguel Uribe Turbay perdió la vida en horas de la madrugada, tras dos meses luchando por su vida.

El político de 39 años de edad fue víctima de un atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, capital de Colombia, el pasado 7 de junio.