Según fuentes a CNN: la CIA atacó con drones un muelle remoto en la costa venezolana que era usado por el Tren de Aragua

Este lunes se conoció que la CIA ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana, según informó CNN.

De acuerdo con el medio estadounidense, una fuente familiarizada con el asunto le reveló que a inicios de diciembre la CIA llevó a cabo un ataque con drones a una instalación portuaria en la costa de Venezuela.

“El ataque con drones, cuyos detalles no se han divulgado previamente, tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana que el gobierno estadounidense creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y transportarlas en embarcaciones para su posterior transporte, según las fuentes”, indica CNN en su informe.

“No había nadie presente en las instalaciones en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas, según las fuentes. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. brindaron apoyo de inteligencia a la operación, indicaron las fuentes, lo que subraya su continua participación en la región”, agregó el medio estadounidense.

En las últimas horas, en una entrevista y una rueda de prensa, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos destruyó una instalación portuaria en Venezuela.

El mandatario detalló en una rueda de prensa este lunes que: “Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona”.

Esto luego de que el líder republicano durante una entrevista del pasado 26 de diciembre diera las primeras declaraciones sobre este mismo tema.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

Por ahora no está claro si el ataque reseñado por CNN es el mismo informado por Donald Trump, pues la cadena estadounidense habla de un operativo a principios de mes, mientras que el mandatario indicó que los hechos ocurrieron poco antes de Navidad.

Lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos ha dicho en múltiples oportunidades en que habrá operaciones terrestres en contra de organizaciones del narcotráfico por tierra.

"Las drogas que llegan por mar han bajado un 94 por ciento y estamos tratando de investigar quién es ese 6 por ciento. Pero han bajado un 94 por ciento y estaremos golpeándolos también en tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer", ha dicho Trump en varias oportunidades.

También ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y ha enviado duras advertencias a los narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos. Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos".