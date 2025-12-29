NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Tren de Aragua

Según fuentes a CNN: la CIA atacó con drones un muelle remoto en la costa venezolana que era usado por el Tren de Aragua

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
El presidente Donald Trump confirmó en las últimas horas la ejecución de un ataque de Estados Unidos contra una instalación portuaria en Venezuela.

Este lunes se conoció que la CIA ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana, según informó CNN.

De acuerdo con el medio estadounidense, una fuente familiarizada con el asunto le reveló que a inicios de diciembre la CIA llevó a cabo un ataque con drones a una instalación portuaria en la costa de Venezuela.

“El ataque con drones, cuyos detalles no se han divulgado previamente, tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana que el gobierno estadounidense creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y transportarlas en embarcaciones para su posterior transporte, según las fuentes”, indica CNN en su informe.

“No había nadie presente en las instalaciones en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas, según las fuentes. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. brindaron apoyo de inteligencia a la operación, indicaron las fuentes, lo que subraya su continua participación en la región”, agregó el medio estadounidense.

o

En las últimas horas, en una entrevista y una rueda de prensa, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos destruyó una instalación portuaria en Venezuela.

El mandatario detalló en una rueda de prensa este lunes que: “Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona”.

Esto luego de que el líder republicano durante una entrevista del pasado 26 de diciembre diera las primeras declaraciones sobre este mismo tema.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

Por ahora no está claro si el ataque reseñado por CNN es el mismo informado por Donald Trump, pues la cadena estadounidense habla de un operativo a principios de mes, mientras que el mandatario indicó que los hechos ocurrieron poco antes de Navidad.

Lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos ha dicho en múltiples oportunidades en que habrá operaciones terrestres en contra de organizaciones del narcotráfico por tierra.

"Las drogas que llegan por mar han bajado un 94 por ciento y estamos tratando de investigar quién es ese 6 por ciento. Pero han bajado un 94 por ciento y estaremos golpeándolos también en tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer", ha dicho Trump en varias oportunidades.

También ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y ha enviado duras advertencias a los narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos. Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos".

Temas relacionados:

Tren de Aragua

Despliegue militar de Estados Unidos

Tensión entre Irán y Estados Unidos

Venezuela

CIA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cuáles son las repercusiones del ataque de EE. UU. a una instalación "vinculada al narcotráfico" en Venezuela? Esto dicen los analistas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Esto ya es una guerra": Georg Eickhoff sobre ataque de EE.UU. contra una instalación portuaria en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Donald Trump - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Perry Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure - Foto: AFP
Música

Guitarrista y tecladista de la legendaria banda británica The Cure falleció a los 65 años

Régimen de Maduro

Así pasó el chavismo el día del Premio Nobel a Machado: Maduro bailó al ritmo de "don't worry, be happy" y Cabello aseguró que el régimen la "sacó" de Venezuela

Hugo 'el pollo' Carvajal (EFE)
Hugo El Pollo Carvajal

"El objetivo del Cartel de los Soles es utilizar la droga como arma contra EE. UU.": carta de 'El Pollo' Carvajal a Donald Trump

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La plataforma X (Twitter) fue multada en Europa - AFP
Redes sociales

Marco Rubio criticó a la Unión Europea por multa a la red social X de Elon Musk y dijo que es un "ataque contra el pueblo estadounidense"

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure - Foto: AFP
Música

Guitarrista y tecladista de la legendaria banda británica The Cure falleció a los 65 años

Régimen de Maduro

Así pasó el chavismo el día del Premio Nobel a Machado: Maduro bailó al ritmo de "don't worry, be happy" y Cabello aseguró que el régimen la "sacó" de Venezuela

Calor extremo en el Australia Open | Foto: AFP
Tenis

Así funcionará la nueva regla de calor extremo que la ATP aplicará en la temporada de 2026 para el tenis masculino

Akapellah, rapero venezolano - Foto: EFE
Akapellah

Rapero venezolano lanza crítica a los cantantes de su país que hablan con acento puertorriqueño: "se ven ridículos"

Luis Enrique | Foto: EFE
Luis Enrique

La inusual herramienta que implementó Luis Enrique en los entrenamientos del PSG tras la derrota contra el Mónaco

México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 - AFP
Serie del Caribe

Anuncian a México como nueva sede de la Serie del Caribe 2026 por tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre