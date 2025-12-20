NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Monos

“Sembrar bosques es sembrar futuro”: la apuesta por salvar al tití cabeciblanco

diciembre 20, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El tití cabeciblanco, pequeño primate endémico del Caribe colombiano, enfrenta una grave amenaza por la deforestación y el tráfico ilegal de fauna. Sin embargo, iniciativas lideradas por la Fundación Proyecto Tití buscan revertir este escenario mediante la restauración de bosques, la educación ambiental y el trabajo directo con las comunidades.

Considerado símbolo de la biodiversidad colombiana, el tití cabeciblanco continúa siendo uno de los primates más amenazados del país, pese a las campañas de protección que se adelantan desde hace varios años.

La pérdida de su hábitat natural es la principal causa de su disminución poblacional, la deforestación extensiva ha fragmentado los bosques donde vive esta especie, obligándola a desplazarse en espacios cada vez más reducidos además de la captura ilegal de sus crías para el comercio de mascotas, una práctica que afecta gravemente la estabilidad de las poblaciones silvestres.

o

Frente a este panorama, la Fundación Proyecto Tití ha enfocado su labor en la protección y restauración de bosques. Según explicó su directora ejecutiva, Rosamira Guillén, ya se han protegido más de 5.000 hectáreas y actualmente se trabaja en la recuperación de tierras degradadas para devolverlas a la naturaleza. “Sembrar bosque es fundamental, pero también educar y trabajar con las comunidades para reducir la caza y el tráfico ilegal”, afirmó.

Uno de los proyectos más ambiciosos se desarrolla en San Juan Nepomuceno, en los Montes de María, donde la fundación amplió su reserva privada en 400 hectáreas. Allí, el plan contempla la siembra de hasta 200.000 árboles en los próximos tres años, creando corredores ecológicos que permitan al tití desplazarse sin bajar al suelo. Esta estrategia, que también genera empleo local, busca asegurar la supervivencia del tití cabeciblanco y proteger el bosque del que dependen muchas otras especies.

Este primate, reconocido por su característica melena blanca y sus expresivos ojos, habita exclusivamente en los bosques tropicales de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, el norte de Antioquia y una franja del Chocó.

