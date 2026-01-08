Senado de Estados Unidos aprueba resolución que impide a Trump tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin autorización del Congreso

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que prohibiría al presidente Donald Trump tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso, allanando el camino para una mayor consideración en la cámara de 100 miembros.

La votación sobre una medida de procedimiento para avanzar con la resolución de poderes de guerra fue de 52 a 47, ya que un puñado de miembros del Partido Republicano de Trump votaron con todos los demócratas a favor de seguir adelante.

La votación se produjo días después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en un operativo militar en Caracas.

Para convertirse en ley, cabe resaltar, la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, y sobrevivir a un posible veto de Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

Dos intentos previos de impulsar resoluciones similares fueron bloqueados en el Senado el año pasado por los legisladores republicanos, mientras el gobierno intensificaba la presión militar sobre Venezuela con ataques a embarcaciones en el sur del Caribe a partir de septiembre.

La votación anterior, realizada en noviembre, había sido de 49 a 51 a favor de los republicanos, pues dos senadores del partido de Trump se unieron en ese entonces a los demócratas para respaldar una resolución en noviembre.

Antes de la votación de este miércoles, el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, había anticipado una posible aprobación de la resolución: "Hablé con al menos dos republicanos hoy que no votaron a favor de esta resolución antes y que se lo están pensando", dijo Paul.

"No puedo garantizarles cómo votarán, pero al menos dos de ellos lo están considerando, y algunos de ellos están hablando sobre sus recelos al respecto", agregó.

Paul, sin embargo, no identificó a los republicanos en cuestión. El partido de Trump, cabe resaltar, tiene una mayoría de 53 escaños en el Senado de 100 miembros.