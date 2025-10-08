Senado estadounidense hunde resolución presentada por un grupo de demócratas que buscaba prohibir a Trump ordenar nuevos ataques militares en el Caribe

El Senado estadounidense rechazó el miércoles una resolución destinada a prohibir a Donald Trump ordenar nuevos ataques militares en el mar Caribe, en un momento de alta tensión en la región, donde se han confirmado hasta ahora seis ofensivas a presuntas narcolanchas.

La resolución en el Senado estadounidense obtuvo 48 votos a favor y 51 en contra. Para Adam Schiff, uno de los dos senadores demócratas que impulsaron la iniciativa, el objetivo era "detener estas explosiones de barcos".

El representante de California denunció antes de la votación el carácter inconstitucional de los ataques, asegurando que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.

Hace más de un mes, Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en el sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, oficialmente como parte de una operación contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro, según la Casa Blanca.

Los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes han dejado un saldo de al menos 21 muertos.

La Casa Blanca afirmó la semana pasada que Donald Trump había actuado "de conformidad con el derecho de los conflictos armados para proteger a nuestro país de aquellos que intentan traer veneno mortal a nuestras costas".

Nicolás Maduro, por su parte, denunció una "agresión armada" de Estados Unidos y acusó a Washington de utilizar el tráfico de drogas como pretexto para imponer un supuesto "cambio de régimen" y apoderarse de las reservas de petróleo del país.

Adam Schiff, que dijo temer el "riesgo de escalada", subrayó ante la prensa que su propuesta de ley permitiría además "responder a las amenazas de la administración" Trump, cuando esta afirma que podría "ir más allá de hacer explotar barcos para atacar objetivos en territorio venezolano o en otros lugares".

"Estos ataques podrían desencadenar un conflicto no deliberado con Venezuela, suponiendo que sea no deliberado", declaró.

El senador republicano Rand Paul fue uno de los dos senadores republicanos que votaron a favor del texto.

"Estados Unidos no debería hacer explotar barcos sin saber siquiera quién va a bordo", escribió en X y agregó que "no podemos deslizarnos hacia otra guerra para cambiar el régimen".

Entretanto, el presidente de Colombia Gustavo Petro fue instado por la Casa Blanca a retractarse de sus afirmaciones acerca de que la última narcolancha atacada por el ejército estadounidense tenía origen colombiano.

La polémica se ha escalado entre el Gobierno Petro y la administración Trump desde que el mandatario colombiano no reconoció la existencia del Cartel de los Soles como organización terrorista, por lo que la Casa Blanca le ha calificado de ser "errático" en sus decisiones y lo descertificó en la lucha contra las drogas.