Miércoles, 08 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Senado estadounidense hunde resolución presentada por un grupo de demócratas que buscaba prohibir a Trump ordenar nuevos ataques militares en el Caribe

octubre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
La resolución, que se presentó tres días después de que se confirmara el sexto ataque a una presunta narcolancha en el Caribe, obtuvo 48 votos a favor y 51 en contra.

El Senado estadounidense rechazó el miércoles una resolución destinada a prohibir a Donald Trump ordenar nuevos ataques militares en el mar Caribe, en un momento de alta tensión en la región, donde se han confirmado hasta ahora seis ofensivas a presuntas narcolanchas.

La resolución en el Senado estadounidense obtuvo 48 votos a favor y 51 en contra. Para Adam Schiff, uno de los dos senadores demócratas que impulsaron la iniciativa, el objetivo era "detener estas explosiones de barcos".

El representante de California denunció antes de la votación el carácter inconstitucional de los ataques, asegurando que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.

Hace más de un mes, Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en el sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, oficialmente como parte de una operación contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro, según la Casa Blanca.

Los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes han dejado un saldo de al menos 21 muertos.

La Casa Blanca afirmó la semana pasada que Donald Trump había actuado "de conformidad con el derecho de los conflictos armados para proteger a nuestro país de aquellos que intentan traer veneno mortal a nuestras costas".

Nicolás Maduro, por su parte, denunció una "agresión armada" de Estados Unidos y acusó a Washington de utilizar el tráfico de drogas como pretexto para imponer un supuesto "cambio de régimen" y apoderarse de las reservas de petróleo del país.

Adam Schiff, que dijo temer el "riesgo de escalada", subrayó ante la prensa que su propuesta de ley permitiría además "responder a las amenazas de la administración" Trump, cuando esta afirma que podría "ir más allá de hacer explotar barcos para atacar objetivos en territorio venezolano o en otros lugares".

"Estos ataques podrían desencadenar un conflicto no deliberado con Venezuela, suponiendo que sea no deliberado", declaró.

El senador republicano Rand Paul fue uno de los dos senadores republicanos que votaron a favor del texto.

"Estados Unidos no debería hacer explotar barcos sin saber siquiera quién va a bordo", escribió en X y agregó que "no podemos deslizarnos hacia otra guerra para cambiar el régimen".

Entretanto, el presidente de Colombia Gustavo Petro fue instado por la Casa Blanca a retractarse de sus afirmaciones acerca de que la última narcolancha atacada por el ejército estadounidense tenía origen colombiano.

La polémica se ha escalado entre el Gobierno Petro y la administración Trump desde que el mandatario colombiano no reconoció la existencia del Cartel de los Soles como organización terrorista, por lo que la Casa Blanca le ha calificado de ser "errático" en sus decisiones y lo descertificó en la lucha contra las drogas.

Donald Trump - Foto AFP
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Foto de referencia (Canva)
Cisjordania

“Por culpa de Maduro estamos aquí”: venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

Régimen de Nicolas Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

"Yo no creo que el régimen de Maduro llegue a fin de año, si termina el mes hay que darle mérito": Carlos Sánchez Berzain

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

