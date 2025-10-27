NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con NTN24, el académico se refirió a la situación en Venezuela tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Héctor Schamis, docente investigador de la Universidad de Georgetown, analizó en La Tarde de NTN24 la situación actual de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

En primera instancia, el académico se refirió a la persecución emprendida por las autoridades maduristas e indicó que “el régimen está utilizando tácticas represivas, al estilo nicaragüense, para perseguir ahora a los líderes eclesiástico”.

o

“Una nueva vuelta de tuerca de la táctica y la técnica represiva del régimen de Maduro”, señaló.

Por otro lado, Schamis habló sobre una lista en la que se solicita "anular" la nacionalidad a un grupo de opositores venezolanos en el exilio, comparándola con lo sucedido en Nicaragua.

“Eso es lo que ha hecho Ortega-Murillo como táctica represiva: la apatridia, que es otro crimen de esta humanidad, porque viene acompañado de persecución, persecución arbitraria, política, y genera, por definición, un desplazamiento, un destierro para aquellas personas a quienes se les quita la nacionalidad”, dijo.

o

En cuanto a la propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de crecer a su país como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro, el invitado aseguró que “no parece que haya espacio para mediar ya con Maduro”, quien es catalogado como el cabecilla del Cartel de los Soles.

“El 20% de la capacidad naval de Estados Unidos está frente a las costas de Venezuela (...) Algo va a haber, no hay duda de ello (...) Lula probablemente esté negociando esto en términos de un arancel más bajo. Tal vez lo logre. Lo que no va a lograr es ponerse el traje de mediador neutral y objetivo e imparcial porque eso no lo es”, añadió.

En esa misma línea, Schamis argumentó que el papel de Lula se puede interpretar como “Zapatero en versión brasileña”, en relación al expresidente del Gobierno de España.

“Esto es más Zapatero en versión brasileña. O sea, han dicho suficiente, se han alineado con el régimen suficientes veces, han quedado siempre expuestos ante eso. Y qué negociación, cuántos diálogos y negociaciones hubo que siempre significaron la continuidad de Maduro en el poder”, aseguró.

“Hay una sola cosa que negociar y es cuándo (Maduro) dejará el poder”, concluyó.

