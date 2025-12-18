"Si el objetivo no es otro que fortalecer al régimen, María Corina no va a estar allí": Pedro Urruchurtu sobre posibilidad de un encuentro de la Premio Nobel con Petro

Pedro Urruchurtu, activista venezolano y director de relaciones internacionales de la oficina de María Corina Machado, dialogó con La Tarde de NTN24 sobre los planes de la líder de la democracia de Venezuela tras recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, a donde llegó tras permanecer en la clandestinidad más de un año huyendo del régimen de Nicolás Maduro.

En primera instancia, Urruchurtu habló sobre el regreso de Machado a Venezuela tras las dudas que han surgido y teniendo en cuenta el riesgo que significa para ella. “Está determinada a hacerlo”, dijo el activista enfatizando que la líder democrática “cumple con su palabra”.

VEA TAMBIÉN ¿Por qué Gustavo Petro invitó a María Corina Machado a Colombia? o

“Ella lo ha dicho, tanto que cumplió con ir a Oslo. Ella dijo que sí sería útil ir y eso contribuiría a la lucha y al proceso que ella lidera junto al presidente electo Edmundo González, ella estaría en Oslo. Cumplió su palabra y no tengo la menor duda que hará lo mismo para volver a Venezuela”, comentó.

Sin embargo, el activista indicó que en estos momentos la prioridad es la salud de la líder, quien sufrió una lesión en la columna producto del arriesgado viaje desde territorio venezolano a Europa. “La recuperación es la prioridad, pero ella claramente lo ha dicho, su misión y su lucha es dentro de Venezuela”.

Sobre los planes a futuro para la oposición venezolana, Urruchurtu argumentó que el régimen de Maduro es el “único responsable” de la situación actual de Venezuela tras no aceptar los resultados electorales del 20 de julio de 2024.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela o

“Lo que viene para Venezuela no es otra cosa que la transición (...) Estamos en la fase en la que hay que terminar de presionar y estamos en eso (...) el Nobel evidentemente es parte de una línea ascendente de presión”, dijo.

También habló sobre la posibilidad de que María Corina Machado viaje a Colombia y sostenga un encuentro con el presidente Gustavo Petro.

“El Gobierno colombiano, el de México y el de Brasil pudieron haber jugado un rol más útil que el que hoy, al menos, el Gobierno colombiano está jugando a favor del régimen (...) si el objetivo no es otro que fortalecer al régimen, evidentemente María Corina no va a estar allí”, dijo.

Concluyó diciendo que “el presidente de Colombia con sus últimas posiciones, lejos de contribuir a una solución que implica la libertad de Venezuela, lo que está procurando es que el régimen se establezca”, y consideró que en ese sentido “el tiempo para Colombia ya pasó”.