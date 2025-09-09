"Si lo sabes, lo sabes": subsecretario de Estado de EE. UU. publica mensaje que llena de nostalgia y esperanza a los venezolanos

Este martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, publicó un mensaje enigmático pero cargado de simbolismo sobre Venezuela, en medio de la tensión entre el régimen y el Gobierno de Donald Trump.

En su cuenta oficial de gobierno, el funcionario recientemente posteó una fotografía del inconfundible arte de Cruz-Diez que representa desde hace varios años al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

"Si lo sabes, lo sabes", escribió Landau, dejando una inmensa incógnita que además provocó decenas de comentarios.

Algunos internautas aseguran que la referencia de Landau al aeropuerto es un claro guiño que toma fuerza con la presión que viene ejerciendo Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, a quien acusa de liderar el grupo narcotraficante conocido como el Cartel de los Soles.

Usuarios de redes sociales señalaron que el mensaje es un un signo de esperanza para los venezolanos que han migrado y su pronto regreso a la patria.

"Todo venezolano fuera de Venezuela sueña con ese arte porque representa hogar, reencuentro y calidez. ¡Gracias, subsecretario! Tus publicaciones recientes nos alegran el día. No solo eres un defensor de una Venezuela libre, sino también una persona maravillosa a quien seguir en esta plataforma", escribió una seguidora.

La imagen que todo venezolano conoce:

La fotografía de Landau es una de las obras más conocidas en el país, hace parte de los pasillos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y ha sido la principal protagonista de decenas de fotografías de dolorosas despedidas.

El artista venezolano Carlos Cruz-Diez creó dos obras de arte en el aeropuerto en 1974, como parte del proyecto de embellecimiento de la ciudad de La Guaira.

Las obras, de cromointerferencia de color aditivo, son dos pisos que cubren un total de 2,785 metros cuadrados y se encuentran en los pasillos del aeropuerto, están compuestas por una serie de formas geométricas y colores brillantes que cambian según la perspectiva del espectador.