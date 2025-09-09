NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

"Si lo sabes, lo sabes": subsecretario de Estado de EE. UU. publica mensaje que llena de nostalgia y esperanza a los venezolanos

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto de Maiquetía (AFP)
Aeropuerto de Maiquetía (AFP)
Usuarios de redes sociales señalaron que el mensaje es un un signo de esperanza para los venezolanos que han migrado y su pronto regreso a la patria.

Este martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, publicó un mensaje enigmático pero cargado de simbolismo sobre Venezuela, en medio de la tensión entre el régimen y el Gobierno de Donald Trump.

En su cuenta oficial de gobierno, el funcionario recientemente posteó una fotografía del inconfundible arte de Cruz-Diez que representa desde hace varios años al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

o

"Si lo sabes, lo sabes", escribió Landau, dejando una inmensa incógnita que además provocó decenas de comentarios.

Algunos internautas aseguran que la referencia de Landau al aeropuerto es un claro guiño que toma fuerza con la presión que viene ejerciendo Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, a quien acusa de liderar el grupo narcotraficante conocido como el Cartel de los Soles.

Usuarios de redes sociales señalaron que el mensaje es un un signo de esperanza para los venezolanos que han migrado y su pronto regreso a la patria.

"Todo venezolano fuera de Venezuela sueña con ese arte porque representa hogar, reencuentro y calidez. ¡Gracias, subsecretario! Tus publicaciones recientes nos alegran el día. No solo eres un defensor de una Venezuela libre, sino también una persona maravillosa a quien seguir en esta plataforma", escribió una seguidora.

La imagen que todo venezolano conoce:

o

La fotografía de Landau es una de las obras más conocidas en el país, hace parte de los pasillos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y ha sido la principal protagonista de decenas de fotografías de dolorosas despedidas.

El artista venezolano Carlos Cruz-Diez creó dos obras de arte en el aeropuerto en 1974, como parte del proyecto de embellecimiento de la ciudad de La Guaira.

Las obras, de cromointerferencia de color aditivo, son dos pisos que cubren un total de 2,785 metros cuadrados y se encuentran en los pasillos del aeropuerto, están compuestas por una serie de formas geométricas y colores brillantes que cambian según la perspectiva del espectador.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Maiquetía

Aeropuerto de Maiquetía

La Guaira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Más de Actualidad

Ver más
Daniella Cabello junto a su padre Diosdado Cabello | Foto EFE
Venezuela

“Dios es venezolano y chavista”: las polémicas declaraciones de la hija de Diosdado Cabello en medio del alistamiento militar en Venezuela

Funeral Miguel Uribe Turbay | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

El último adiós: así fue el funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Nicolás Maduro

Maduro, autodenominado "el presidente obrero", propone reemplazar sindicatos y enfila detenciones a estos dirigentes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Bolsonaro

Defensa de Bolsonaro pide su absolución por golpismo en Brasil antes de veredicto

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich con el Liverpool - Foto: EFE
Fichaje

Liverpool reemplaza a Luis Díaz con un fichaje que rompió récord en el fútbol inglés

Rosalía reafirma que su vida amorosa se guía por la autenticidad | Foto AFP News
Rosalía

Rosalía comparte una emotiva reflexión: “Me siento agradecida con cada persona que la vida me ha permitido encontrar”

Dólar y peso argentino (Canva)
Argentina

Gobierno de Milei anuncia intervención en el mercado cambiario para contener subida del dólar

Daniella Cabello junto a su padre Diosdado Cabello | Foto EFE
Venezuela

“Dios es venezolano y chavista”: las polémicas declaraciones de la hija de Diosdado Cabello en medio del alistamiento militar en Venezuela

Crew Dragon Endurance de SpaceX durante su amerizaje - Foto EFE
SpaceX

Revelan el poderoso sistema con el que cápsula que estaba en el espacio redujo su velocidad de 28.100 a solo 26 kilómetros por hora antes de amerizar

Los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre - Foto: AFP
Astronomía

Desde eclipses hasta la visualización de planetas, los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal