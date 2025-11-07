NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Bombarderos, portaviones, submarinos y destructores en el Caribe: esto es una "guerra compuesta", explica excomandante naval

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Este jueves 6 de noviembre, bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutaron nuevos vuelos de reconocimiento cerca del territorio venezolano.

Este jueves 6 de noviembre, bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutaron nuevos vuelos de reconocimiento cerca del territorio venezolano, generando expectativa sobre la escalada militar en el Caribe.

Las aeronaves operaron en la tarde del martes frente a las costas de los estados Falcón y Vargas, como parte de la operación militar antidrogas ordenada por el Pentágono bajo órdenes del presidente Donald Trump.

o

Registros de la plataforma digital Flightradar 24 permitieron rastrear el recorrido de estos aparatos identificados como Tito 41 y Tito 42.

Los bombarderos recorrieron una ruta entre Curazao y Coro, pasando frente a La Guaira y Maiquetía, sobrevolando al sur de las islas La Orchila y Los Roques, territorio venezolano.

Hace dos semanas, otros dos bombarderos estratégicos realizaron maniobras similares, calificadas como "misiones de demostración de poder aéreo".

El vicealmirante en retiro de la Marina colombiana Paulo Guevara, excomandante de la Fuerza Naval del Pacífico y exoficial de enlace para la lucha antinarcóticos en el Comando Sur de Estados Unidos, explicó que el despliegue estadounidense "obedece a un tema que se denomina guerra compuesta".

Según Guevara, Washington ha desplegado "una fuerza de tarea grande con medios aéreos, submarinos, de guerra electrónica, de aviones de exploración marítima", organizados alrededor del portaaviones USS Gerald R. Ford.

"Esto no es un juego, no es solamente para neutralización de lanchas, sino que obedece a un objetivo mucho más amplio", afirmó el experto militar, quien destacó que se trata de "un despliegue estratégico, complejo y muy eficiente" que incluye cazas F-35 posicionados en Puerto Rico y seis buques de guerra en aguas del Caribe.

o

Además del avance hacia el Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford., el crucero de misiles guiados USS Gettysburg zarpó esta semana desde San Juan, Puerto Rico, con más de 500 tripulantes para reforzar la presencia naval estratégica del Comando Sur.

Según la Armada estadounidense, el despliegue busca "garantizar la estabilidad, disuadir amenazas y fortalecer la interoperabilidad" con fuerzas navales regionales.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Donald Trump

Nicolás Maduro

Cartel de Los Soles

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Emergencia en la Casa Blanca tras el desmayo de un ejecutivo en plena rueda de prensa; cayó al lado de Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

¿Cómo afecta a Colombia la inclusión de Petro en la lista OFAC, pese a ser una sanción individual?

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Elecciones locales en EE. UU. - Foto: referencia Canva
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Leyenda del Manchester United, Paul Scholes | Foto: EFE
Manchester United

Leyenda del Manchester United y la selección de Inglaterra dejó su trabajo para cuidar a su hijo con autismo: “Me costó semanas poder hablarlo”

Futbolsita del Arsenal, Cristhian Mosquera | Foto: EFE
Selección Colombia

Futbolista español con orígenes colombianos Cristhian Mosquera no descarta ser llamado para la ‘Tricolor: “no le cierro las puertas a nadie”

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia

Gustavo Petro - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

¿Cómo afecta a Colombia la inclusión de Petro en la lista OFAC, pese a ser una sanción individual?

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Elecciones locales en EE. UU. - Foto: referencia Canva
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Diego Maradona y Pelé en 2005 - Foto EFE
Rey Pelé

Reviven video de Pelé y Maradona jugando a no dejar caer el balón con pases de cabeza a propósito del día en que 'El Rey' cumpliría 85 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda