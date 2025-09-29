"Si no hay medidas y acciones reales, vamos a seguir teniendo nuevas muertes": familiar de preso político en Venezuela

La situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo crítica, según el último informe de la ONG Foro Penal.

Hasta el 15 de septiembre, se contabilizaron 823 personas privadas de libertad por razones políticas, incluyendo 722 hombres y 101 mujeres. Entre ellos, 653 son civiles y 170 militares, además de 4 adolescentes.

En este contexto, familiares y activistas han lanzado una iniciativa que busca aprovechar un evento religioso significativo para la población venezolana: la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, programada para el 19 de octubre.

Sairam Rivas, familiar del prisionero político Jesús Armas e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, explicó en NTN24 de que se trata esta petición: "Esta es una petición que llama a acompañar lo que es una tradición de fe muy importante para las grandes mayorías del pueblo venezolano, que se presenta en una situación muy dramática".

Rivas destacó que actualmente hay más de mil presos políticos en Venezuela, de los cuales 170 se encuentran desaparecidos.

Además, denunció un nuevo patrón de tortura que implica el aislamiento e incomunicación de los detenidos.

"Jesús el 10 de octubre va a cumplir 10 meses injustamente privado de libertad, 10 meses en los cuales se le ha negado posibilidad de visitas y de llamadas familiares", afirmó.

El Comité ha elevado una carta al Papa Francisco, firmada por más de 2.000 personas, solicitando su intervención para la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución sistemática a la dirigencia política en Venezuela. Esta iniciativa coincide con el llamado del año jubilar del Papa para un "jubileo de los presos políticos".

Aunque reconocen la dificultad de la situación, dada la resistencia del régimen a atender llamados internacionales, los activistas ven en la canonización una oportunidad para visibilizar la grave situación de los presos políticos y ejercer presión por su liberación.

“Pedimos al papa que interceda por la libertad de los presos políticos y porque cese la persecución sistemática”, puntualizó.

Rivas advirtió sobre el riesgo de nuevas muertes bajo custodia si no se toman medidas urgentes: "Desde noviembre a la fecha ya hemos tenido seis muertes bajo custodia y si no hay medidas y acciones reales desde el Estado con los cuerpos internacionales vamos a seguir teniendo nuevas muertes".

Los familiares y activistas planean realizar contactos directos con la Santa Sede en el Vaticano durante las próximas semanas, buscando una intervención efectiva que pueda resultar en la liberación de los presos políticos antes de la ceremonia de canonización.