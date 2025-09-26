NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Caribe

"Grenell es la ventanita para decirle a Maduro: 'estas son tus condiciones de rendición'": Antonio de la Cruz

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz señala que el despliegue militar en Puerto Rico es una demostración de fuerza de EE.UU. hacia Venezuela y otros países del Caribe.

El gobierno de Estados Unidos ha reactivado recientemente sus operaciones militares en la estación naval Roosevelt en Puerto Rico, una base que estuvo inactiva desde 2004.

Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Tren y analista político, interpreta este despliegue como una clara señal hacia Venezuela y otros países del Caribe.

"Puerto Rico no solamente está regresando la fuerza militar de los Estados Unidos, sino que reabre un tablero geopolítico donde cada pieza cuenta", afirma de la Cruz.

El analista destaca la presencia de aviones F-35, que aseguran el dominio aéreo, y los Osprey MV-22, capaces de aterrizar y despegar verticalmente, ideales para el transporte de tropas y operaciones especiales.

Según de la Cruz, esta combinación de fuerzas permite a EE.UU. "insertar tropas en horas en el territorio, en todo lo que está alrededor de Puerto Rico, y ahí incluimos a Venezuela".

La estrategia se enmarca en lo que de la Cruz denomina una "guerra fría 2.0", donde Estados Unidos busca reafirmar su influencia en las Américas frente a potencias como China.

"Trump ha definido el nuevo orden mundial en bloques, y el bloque de áreas de influencia, y las áreas de influencia de los Estados Unidos son las comunidades", explica.

El analista vincula esta demostración de fuerza con el reciente discurso del presidente Trump en la ONU, donde calificó a Venezuela como "un eje de terrorismo y narcotráfico global bajo el mando de Nicolás Maduro".

De la Cruz interpreta estas declaraciones como una "línea roja" trazada por EE.UU., advirtiendo que los carteles venezolanos podrían ser considerados "objetivos militares".

Respecto a la posibilidad de una intervención directa en Venezuela, de la Cruz señala que, si bien no es el escenario preferido por EE.UU., "si es necesario llegar, o sea, sería su último escenario de utilizar con fuerzas especiales. Actuar lo van a hacer, porque ya la decisión, después de lo que él anunció en la ONU, está tomada".

Mientras tanto, el gobierno venezolano ha respondido con sus propios ejercicios militares y demostraciones de fuerza. Sin embargo, de la Cruz considera que estas acciones tienen más un efecto interno que una capacidad real de disuasión frente a una potencia como Estados Unidos.

Respecto a los encuentros entre Grenell y Nicolás Maduro, Antonio de la Cruz aseguró que “Grenell es la ventanita para decirle a Maduro, estas son tus condiciones de rendición. Porque si no, van a ser mayores las consecuencias. En este momento, todavía tiene una estrecha posibilidad de poder salir vivo”.

