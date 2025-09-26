NTN24
Ejercicios militares

"Millones de dólares y el país sin electricidad"; "Cada disparo es el sueldo de un maestro": Venezolanos cuestionan el gasto militar de Maduro

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Los zulianos intentaban pasar el susto de los temblores cuando fueron sorprendidos por otro evento: disparos y luces en el cielo.

Ante la imposibilidad de manifestarlo públicamente, los venezolanos han inundado las redes de mensajes que cuestionan el gasto militar que hace Maduro para los ejercicios de respuesta a la presencia militar estadounidense en el Caribe.

En el más reciente episodio, miles de ráfagas antimisilísticas se vieron en el cielo de Maracaibo y la costa del Lago, en prácticas de la Fuerza Armada Bolivariana en Los Puertos de Altagracia, usado como puente del narcotráfico y cuya autoridad fue detenida en abril, según Diosdado Cabello, ministro de Interior.

Los municipios Miranda y Almirante Padilla fueron epicentro de estos ejercicios que causaron terror a los habitantes de la zona, pero que también se vio en la zona norte de Maracaibo, capital del estado.

Ejercicios militares de Maduro
Ejercicios militares de Maduro

 

Los medios independientes han publicado el material que hasta ahora no ha sido divulgado ni mucho menos explicado por la Fuerza Armada, pero que despertaron una serie de cuestionamientos sobre el costo que acarrea a la nación, en un país empobrecido, con un sueldo mínimo de menos de 3 dólares, sostenido con bonos que reparte Maduro a discreción y con una grave crisis de servicios públicos.

"Saben cuántos millones de dólares cuesta realizar eso ? Y muchas zonas del país sin luz", comentan en redes sociales.

"Cada bala es el salario de un docente", reflexiona otro usuario, en medio de la frustración de un sector que ha tenido que diversificar su economía y abandonar las escuelas.

"Y los sueldos de los maestros , médicos ?? Para esto si hay dinero para esto no hay bloqueo. Puras payasadas", es otro de los mensajes que han dejado en los videos de las prácticas.

Pero también se preguntan los venezolanos qué municiones usará Maduro cuando queme sus cartuchos. "Después no vayan a decir que perdieron la guerra por falta de municiones", dijo uno; "Cuando lleguen no van a tener qué disparar", escribió otro.

Maduro ha convocado a más ejercicios militares para este fin de semana, además de un simulacro antisísmico.

