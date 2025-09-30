NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Pete Hegseth

"Si nuestros enemigos deciden tontamente desafiarnos, serán aplastados": Secretario de guerra de Estados Unidos

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth - Foto AFP
Pete Hegseth ofreció un discurso enfocado en animar la tropa y en contra de los enemigos de EE. UU.

El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció un discurso alentador para las fuerzas armadas del país en el que anima a las tropas a la luchar contra los enemigos.

Si nuestros enemigos deciden desafiarnos insensatamente, serán aplastados por la violencia, la precisión y la ferocidad del Departamento de Guerra. En otras palabras, a nuestros enemigos, FAFO”, aseveró Hegseth.

"A partir de ahora, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: Luchar. Prepararse para la guerra y prepararse para ganar", añadió.

Noticia en desarrollo.

