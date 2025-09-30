Trump dice que buscará perseguir a los carteles de Venezuela por tierra

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que su Gobierno perseguirá a los carteles de la droga "que llegan por tierra" de Venezuela después de que el ejército estadounidense atacara varios barcos que, según afirmó, transportaban drogas ilícitas desde ese país.

"Ahora vigilaremos los carteles", declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca. "Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que llegan por tierra".

El mandatario republicano manifestó además su preocupación por el peligro que ha representado el régimen venezolano "con las drogas y otras cosas" para el país norteamericano.

"Lo que pasa con Venezuela es que nos llegaban muchas drogas a través del agua. Las llamamos drogas acuáticas, es solo un término sencillo (…) Así que atacamos varios barcos, probablemente lo viste. Y desde que lo hicimos no ha entrado absolutamente ninguna droga en nuestro país por vía marítima, porque fue letal", precisó.

El pronunciamiento de Trump se hizo cuando se disponía a trasladarse desde la Casa Blanca hacia Quantico, Virginia, para dar un discurso ante personal militar en el marco de la reunión de jefes militares estadounidenses.

En ese sentido, se espera que Estados Unidos continúe reforzando su seguridad nacional y estratégica que, desde que empezó el despliegue militar en el Caribe, ha buscado hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, que Washington asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt reveló que los operativos en aguas del Caribe contra las supuestas narcolanchas venezolanas dejaron un saldo de 17 fallecidos, presuntamente narcoterroristas.

En sus declaraciones a la prensa, Leavitt reiteró que el Gobierno no tolerará el tráfico de drogas procedente del régimen de Maduro y que usarán todos los medios para defender a la Unión Americana.

Esos ataques, entretanto, representan una seria escalada respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que acostumbraban a realizar barcos de la Guardia Costera estadounidense, con la colaboración de fuerzas de países de la región.

Estados Unidos ha desplegado ocho destructores con miles de marines a bordo, así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico como parte de su operativo en el Caribe.

Maduro, por quien Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para capturarlo, anunció el lunes que firmó un decreto de "estado de conmoción exterior" en respuesta a la ofensiva de la administración de Trump.

"Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado del primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana, tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de Venezuela para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela", anticipó la cabeza del régimen en días pasados, antes de oficializarse la firma.