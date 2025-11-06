Liberan a sobreviviente del bombardeo a submarino que transportaba cocaína en el Caribe

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Las autoridades en Colombia tomaron una polémica decisión relacionada con las operaciones que se adelantan por parte de Estados Unidos en el mar Caribe contra las narcolanchas.

Quedó en libertad un hombre identificado como Jeison Obando Pérez, rescatado luego de un bombardeo por parte de fuerzas de Estados Unidos contra la embarcación semi-sumergible en la que viajaba transportando cocaína por el Caribe hace 3 semanas.

Obando fue uno de los dos sobrevivientes de la acción militar, en medio del despliegue antidrogas, salió del hospital en Bogotá después de recuperarse de las heridas y al no existir cargos penales en su contra.

Al momento del ataque, el gobierno de Petro había señalado que el individuo tendría que ser procesado como presunto traficante de drogas.