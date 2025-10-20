"Siga soñando": líder supremo iraní sugiere que Trump no destruyó sus instalaciones nucleares

Este lunes reapareció el líder supremo de iraní, el Ayatolá Ali Jamenei, con un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su polémico y presuntamente destruido programa nuclear.

Pese a que Estados Unidos bombardeó el 22 de junio la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, al sur de Teherán, y las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, en el centro del país, Irán aseguró que su programa nuclear sigue vivo.

Jamenei dijo que el republicano está "soñando" si cree que Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares de la República Islámica con sus ataques aéreos en junio.

"¡Está bien, siga soñando!", lanzó el líder iraní en declaraciones reseñadas en su página web, en referencia a las numerosas declaraciones de Trump afirmando que el programa nuclear iraní fue "totalmente destruido" en los bombardeos.

Pese al anuncio de Trump en ese entonces, nunca se ha precisado cuál fue la magnitud de los daños, sin embargo, ha insistido en reiteradas ocasiones en que las instalaciones fueron "totalmente destruidas".

"Lanzamos 14 bombas sobre las principales instalaciones nucleares. Como dije al principio, fueron aniquiladas y está confirmado", insistió Trump el lunes pasado.

El domingo el mandatario dijo a la cadena Fox News que Irán "ya no es el bravucón de Oriente Medio" porque su capacidad nuclear quedó "destruida".

En un encuentro con deportistas el lunes en Teherán, Jamenei se preguntó "¿qué le importa a Estados Unidos que Irán posea una industria nuclear?"

"¿Quién es usted para decir qué puede o no tener un país si cuenta con una industria nuclear?", agregó, dirigiéndose a Trump.

Cabe recordar que Irán y Estados Unidos han estado enfrentados desde el triunfo de la Revolución Islámica y la captura de rehenes en la embajada estadounidense en 1979.

En medio de declaraciones y señalamientos, el acuerdo nuclear iraní expiró formalmente el sábado.