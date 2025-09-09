Maduro ventila una conversación con el presidente Pezeshkian para demostrar que cuenta con el apoyo de Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dio el apoyo de su país al régimen de Venezuela en una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
La llamada se produce en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.
"Irán condena enérgicamente cualquier violación de la integridad territorial de los países y apoya la integridad territorial y al pueblo de Venezuela con todas sus fuerzas", dijo Pezeshkian, según la agencia IRNA.
El mandatario iraní subrayó que "ninguna potencia extranjera podrá dañar a nuestros países" si existe unidad nacional.
Maduro, a su vez, afirmó que Venezuela "bajo la sombra de la solidaridad ejemplar entre el Gobierno, el pueblo y las Fuerzas Armadas ha alcanzado un poder que nos mantiene seguros y fuertes ante cualquier amenaza".
El fin de semana, los ministros de Exteriores de Venezuela e Irán, Yván Gil y Abás Araqchí, respectivamente, dialogaron sobre la alianza entre sus países ante lo que consideran "amenazas" de Estados Unidos.