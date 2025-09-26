Conmoción en el mundo de la belleza por la misteriosa muerte de exconcursante de Miss Universo Jamaica a los 26 años

Hay conmoción en el mundo de la belleza tras confirmarse la misteriosa muerte de la modelo Tyra Spaulding, de 26 años, quien fue candidata en el certamen de Miss Universo Jamaica en 2023.

La mujer fue hallada sin vida en su residencia en Kingston, capital de la isla caribeña, el martes 23 de septiembre en un caso que se investiga como posible asesinato.

VEA TAMBIÉN Paulina Vega, la ex Miss Universo colombiana, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que ya es mamá o

Y es que el cuerpo de Spaulding fue encontrado colgando del marco de una puerta con una cortina alrededor de su cuello. Aunque se planteó la hipótesis de un posible suicidio, las pesquisas policiales sobre el caso apuntan a que la modelo pudo haber sido víctima de homicidio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, los organizadores de Miss Universo Jamaica lamentaron el fallecimiento de Tyra a quien describieron como una mujer con un alma radiante y un ser humano increíble.

“Nuestros corazones están pesados mientras lloramos la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Ella era un alma radiante y un ser humano increíble. Su luz, gracia, belleza y espíritu amable tocaron cada vida que encontró, dejando recuerdos que nunca desaparecerán”, se lee en una publicación en la red social.

Los organizadores del concurso a agregaron que: “Ella tenía una sonrisa que iluminaba cada habitación, trayendo calidez y alegría a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla”.

Según se supo, antes de su muerte, Tyra había dejado unos enigmáticos mensajes en sus redes sociales en los que cuestionaba la existencia de Dios en el ideal que se conoce.

“He llegado a la conclusión de que Dios no existe como pensamos, este mundo es demasiado malvado, la honestidad, la moral y la verdad no tienen cabida en la tierra”, dijo.

El caso tomó relevancia debido a que la mujer, además de ser modelo y reina de belleza, fue una defensora de la prevención del suicidio.

A los mensajes de condolencia también se sumó Jordanne Lauren Levy, Miss Jamaica 2023, quien expresó unas sentidlas palabras por la temprana muerte de la modelo.

“Mi corazón llora al conocer sobre la muerte de una de las participantes de la familia de Miss Universe Jamaica. Tendré a sus familiares en mis oraciones durante este tiempo tan difícil. Descansa en paz, Tyra”, dijo