"Sin comentarios": La Comisión Europea evita opinar sobre la tensión entre Venezuela y EE.UU.

La portavoz de la Comisión Europea (CE), Anitta Hipper, en la rueda de prensa de la institución, fue consultada sobre si la Unión Europea está preocupada por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

La consulta se le hizo luego que el presidente, Donald Trump, dijera el domingo "no creer" que Washington vaya a una guerra con Maduro.

"No tengo comentarios adicionales sobre esto. Me gustaría pedirte que te dirigieras a las autoridades estadounidenses", respondió Hipper a los periodistas que insistieron en consultar si apoyaría una iniciativa como esta, según reseñó EFE.

No obstante Hipper dijo que la Unión Europea "comparte el objetivo de desmantelar el crimen organizado", pero que todas las acciones «deben regirse por el Derecho Internacional».

Entretanto la portavoz jefa de la Comisión, Paula Pinho, dijo que no entraría en escenarios hipotéticos, sobre un posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela en el marco del Derecho Internacional.

"No es de interés para nadie", sentenció.

Es posible que la situación entre Caracas y Washington entre en la agenda de la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará los próximos domingo y lunes en Santa Marta (Colombia).

Sin embargo, Pinho no quiso adelantarse.