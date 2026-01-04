NTN24
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Sin información oficial de muertos durante ataque a bases militares de Venezuela: Investigación independiente ubica la cifra en 20

enero 4, 2026
Por: Maryorin Méndez
El medio New York Time asegura que un funcionario le informó que son 18 los fallecidos.

Una veintena de muertos, entre ellos algunos civiles, tras el ataque a varios puntos militares estratégicos en Venezuela por parte de Estados Unidos, la madrugada del sábado 2 de enero del 2026.

La incursión militar comenzó minutos antes de la media noche y culminó dos horas después con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en su bunker en Fuerte Tiuna.

Las pérdidas humanas no han sido declaradas oficialmente, pero investigaciones independientes creen que el total llegaría a 20.

Ni siquiera el ministro de la Defensa, Padrino López, se ha atrevido a dar una lista de los militares caídos, y en su declaración en cadena solo mencionó que "la mayor parte" del anillo de seguridad de Maduro fue asesinado durante la detención.

En el hospital Militar Carlos Arvelo se atendió a la mayor parte de las víctimas. Allí el personal de salud aseguró que unos 60 militares llegaron heridos y varios de ellos murieron.

Pero impera la opacidad.

A pesar de que el chavismo ha condenado el ataque, solo ha pedido que se le devuelva a su líder.

Una fuente , que quiso mantener su identidad bajo anonimato, dijo a NTN24 que los restos de 15 militares están siendo velados, pero que la cifra es mayor.

El segundo hospital que más recibió víctimas es el llamado Hospitalito de Fuerte Tiuna donde llegaron más 30 militares heridos, muchos de ellos de gravedad.

NTN24 conoció de una de las víctimas civiles de nombre Johanna Sierra, quien murió durante el ataque a la zona de El Volcán, que controla las telecomunicaciones.

Por otro lado, New York Times asegura - citando fuentes anónimas- que operación estadounidense en Venezuela dejó 40 víctimas fatales.

Informó que otra de las víctimas confirmadas se encuentra Rosa González, una mujer de 80 años que falleció en Catia La Mar.

Aunque algunos medios reportaron el fallecimiento del capitán Juan Carlos Escalona, la sombra de Hugo Chávez y luego de Maduro, una fuente dijo a NTN24 que estaba "bien".

