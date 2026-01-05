"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Rafael Nieto, exviceministro de Justicia colombiano, dijo en La Mañana de NTN24 que "así como se llevaron a Maduro en pocos segundos también podrían hacerlo con Petro", en referencia a la consideración del presidente estadounidense, Donald Trump, de llevar a cabo un operativo militar en Colombia.

"Lo que demostró la operación militar norteamericana en Caracas es que la capacidad militar de los Estados Unidos en términos de inteligencia y de operación militar es inconmensurablemente superior que la que podemos tener en un país como Venezuela o Colombia, advirtiendo además que Venezuela estaba muchísimo mejor dotada en términos de capacidad de respuesta que lo que podemos estar nosotros", expuso Nieto.

El exviceministro indicó también que Estados Unidos está empezando a "recorrer un camino" con Petro similar al que construyó con Nicolás Maduro al incluirlo en distintas listas e imponerle sanciones, por lo que dijo que Petro debería tener "especial cuidado" con sus presuntos vínculos y favorecimientos al narcotráfico que alega el Gobierno Trump.

Las palabras de Petro acerca de "tomar de nuevo las armas" en respuesta a las declaraciones de Trump en las que dijo que "suena bien" un operativo militar en Colombia, no constituyen para Nieto "una hipótesis real", pues cree que la capacidad militar colombiana —inferior en sus palabras a la venezolana— sería ampliamente superada por la estadounidense.

"Yo no veo a Petro de ninguna manera retomando las armas y lo que dice es perfectamente tonto desde una perspectiva estrictamente militar, es decir, así como se llevaron a Maduro en pocos segundos y sin ningún costo para la fuerza armada norteamericana o sin ninguna vida que perdieran, imagínese usted si no van a poder hacer eso con Petro", expresó Nieto.

Un escenario de tal magnitud, sin embargo, "no va a ocurrir", de acuerdo con lo que Nieto considera, "porque no han construido todo ese andamiaje de la justicia norteamericana que les permitió realizar la operación (en Venezuela) y justificarla desde la perspectiva interna del derecho norteamericano" y porque Petro está cerca de terminar su mandato en agosto de este año.