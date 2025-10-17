NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Mineros

Sólo han recuperado dos cadáveres de los 14 mineros que quedaron atrapados en una mina del Callao

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Mineros del Callao - AFP
Los equipos de rescate siguen trabajando para sacar a todos los tapiados..

Desde el pasado domingo y hasta este viernes, las autoridades trabajan incansablemente para extraer a los 14 mineros que quedaron atrapados en una mina del Callao, estado Bolívar.

Sin embargo apenas han recuperado dos cuerpos y las familias de los 12 mineros restantes suplican que no termine la búsqueda, luego que cedieran los cilindros de la mina por el lodo que arrastró la lluvia.

La gobernadora del estado de Bolívar, Yulisbeth García acudió en una oportunidad para calmar a los familiares que esperan ansiosos algún hallazgo sobre los cuerpos.

Bajo un calor inclemente, los equipos de rescate y bomberos remueven lodo buscando a los mineros.

"Estamos todavía sacando algunos mineros; extraoficialmente se dicen que son 14. Anoche hasta la una de la madrugada estábamos abriendo nueve fosas", expresó el alcalde, Coromoto Lugo.

Temas relacionados:

Mineros

Mina

Bolívar

El Callao

Accidente

Arco Minero

