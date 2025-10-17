Sólo han recuperado dos cadáveres de los 14 mineros que quedaron atrapados en una mina del Callao

Desde el pasado domingo y hasta este viernes, las autoridades trabajan incansablemente para extraer a los 14 mineros que quedaron atrapados en una mina del Callao, estado Bolívar.

Sin embargo apenas han recuperado dos cuerpos y las familias de los 12 mineros restantes suplican que no termine la búsqueda, luego que cedieran los cilindros de la mina por el lodo que arrastró la lluvia.

VEA TAMBIÉN Varios muertos y heridos tras colapso de mina en El Callao, Venezuela o

La gobernadora del estado de Bolívar, Yulisbeth García acudió en una oportunidad para calmar a los familiares que esperan ansiosos algún hallazgo sobre los cuerpos.

Bajo un calor inclemente, los equipos de rescate y bomberos remueven lodo buscando a los mineros.

"Estamos todavía sacando algunos mineros; extraoficialmente se dicen que son 14. Anoche hasta la una de la madrugada estábamos abriendo nueve fosas", expresó el alcalde, Coromoto Lugo.