Detienen en Chile a alias "Gordo Alex", presunto miembro del Tren de Aragua, implicado en el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Las autoridades de Chile confirmaron la captura de un presunto miembro de la banda transnacional Tren de Aragua que está implicado en el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien posteriormente fue asesinado en Santiago.

El arresto de Alfredo José Henríquez Pineda, alias "Gordo Alex", fue confirmado por la Fiscalía Nacional que aseguró que la Policía de Investigaciones de Chile llevó a cabo su detención en coordinación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Henríquez Pineda, de nacionalidad venezolana y presunto líder de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua, es sospechoso de participar en el secuestro del exmilitar cuando estaba en territorio chileno en condición de refugiado político.

Además, alias "Gordo Alex" está siendo indagado por su posible participación en otros secuestros y delitos violentos.

De acuerdo con la Fiscalía, el operativo de detención contra el implicado se realizó durante la noche del 13 de agosto, en el marco de allanamientos desarrollados en la Región Metropolitana de Santiago.

Durante una rueda de prensa, el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros, puntualizó que Henríquez es sospechoso de haber participado "en la fase del secuestro" de Ojeda.

El exmilitar fue raptado el 21 de febrero de 2024 por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de su departamento de madrugada y en ropa interior.

VEA TAMBIÉN Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile, dice estar dispuesto a declarar ante la CPI o

Tras nueve días desaparecido, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta que había sido enterrada en una barrida de la capital chilena.

La Fiscalía de es país apunta a un motivo político detrás del asesinato, pero ha evitado responsabilizar directamente al régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro.

Ojeda, de 32 años, se había refugiado en Chile tras escapar de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración.

Según detalló el ministro de Seguridad de Chile, Luis Cordero, a la fecha "hay 12 personas que se encuentran ya detenidas en relación a ese caso".