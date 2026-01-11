"Suena bien para mí": Trump ante mensaje que sugiere que Marco Rubio será el próximo presidente de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, republicó este domingo un mensaje en redes sociales que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de padres inmigrantes cubanos, se convertiría en el próximo presidente de Cuba.

Trump republicó en su plataforma Truth Social un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoticón de risa y llanto.

"¡Esto suena bien para mi!", comentó Trump tras repostear el primer comentario con la propuesta de Smith.

El usuario, prácticamente desconocido, cuya biografía se refiere a él como un "californiano conservador", tiene menos de 500 seguidores en X.

La republicación de Trump se produce una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, en un operativo nocturno en Caracas que incluyó ataques aéreos contra instalaciones militares.

Trump ha tenido en la mira la isla en horas recientes. Este domingo publicó un mensaje en su red Truth Social en el que le sugirió a Cuba alcanzar lo que definió como un “acuerdo” “antes de que sea demasiado tarde” y en el que dio a entender que no gozará de más dinero ni petróleo procedente de Venezuela.

“Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (por mucho) para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, expresó Trump.

El mandatario además dijo que muchos cubanos murieron en los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela, tras los que fue capturado Nicolás Maduro, del pasado sábado 3 de enero.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!, la mayoría de esos cubanos están muertos por el ataque estadounidense de la semana pasada”, aseveró.

Y dijo que “Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”.

Poco después de la publicación de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, insistió en que "el derecho y la justicia están del lado de Cuba".

"Se comporta como una potencia hegemónica criminal descontrolada que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino en todo el mundo", publicó Rodríguez en X sobre Estados Unidos.