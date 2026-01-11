NTN24
Domingo, 11 de enero de 2026
Domingo, 11 de enero de 2026
Donald Trump

"Suena bien para mí": Trump ante mensaje que sugiere que Marco Rubio será el próximo presidente de Cuba

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado, y el presidente Donald Trump. (EFE)
Marco Rubio, secretario de Estado, y el presidente Donald Trump. (EFE)
La republicación de Trump se produce una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, republicó este domingo un mensaje en redes sociales que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de padres inmigrantes cubanos, se convertiría en el próximo presidente de Cuba.

Trump republicó en su plataforma Truth Social un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoticón de risa y llanto.

o

"¡Esto suena bien para mi!", comentó Trump tras repostear el primer comentario con la propuesta de Smith.

El usuario, prácticamente desconocido, cuya biografía se refiere a él como un "californiano conservador", tiene menos de 500 seguidores en X.

La republicación de Trump se produce una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, en un operativo nocturno en Caracas que incluyó ataques aéreos contra instalaciones militares.

Trump ha tenido en la mira la isla en horas recientes. Este domingo publicó un mensaje en su red Truth Social en el que le sugirió a Cuba alcanzar lo que definió como un “acuerdo” “antes de que sea demasiado tarde” y en el que dio a entender que no gozará de más dinero ni petróleo procedente de Venezuela.

“Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (por mucho) para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, expresó Trump.

o

El mandatario además dijo que muchos cubanos murieron en los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela, tras los que fue capturado Nicolás Maduro, del pasado sábado 3 de enero.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!, la mayoría de esos cubanos están muertos por el ataque estadounidense de la semana pasada”, aseveró.

Y dijo que “Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”.

Poco después de la publicación de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, insistió en que "el derecho y la justicia están del lado de Cuba".

"Se comporta como una potencia hegemónica criminal descontrolada que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino en todo el mundo", publicó Rodríguez en X sobre Estados Unidos.

Temas relacionados:

Donald Trump

Marco Rubio

Cuba

La Habana

Trump

Cubanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“En un momento de transición, lo prioritario y lo urgente es la liberación de los presos políticos”: Desirée Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Narcoterrorismo, conspiración e importación de cocaína: estos son los delitos por los que EE. UU. acusa a Nicolás Maduro

Lluvias torrenciales en España - Foto de referencia AFP
España

Alerta en España por lluvias torrenciales: al menos tres desaparecidos y ríos desbordados

Hombre confronta manifestación pro-régimen madurista en Suiza - Fotos: Instagram
Régimen de Maduro

Venezolano confronta en Suiza a manifestantes pagados por Maduro: "Ninguno de ustedes es venezolano, no hay ni uno, dejen mi bandera"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Narcoterrorismo, conspiración e importación de cocaína: estos son los delitos por los que EE. UU. acusa a Nicolás Maduro

Lluvias torrenciales en España - Foto de referencia AFP
España

Alerta en España por lluvias torrenciales: al menos tres desaparecidos y ríos desbordados

Hombre confronta manifestación pro-régimen madurista en Suiza - Fotos: Instagram
Régimen de Maduro

Venezolano confronta en Suiza a manifestantes pagados por Maduro: "Ninguno de ustedes es venezolano, no hay ni uno, dejen mi bandera"

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
España

Así funcionaba la red criminal que prometía trabajo a colombianos en España: ocho personas fueron capturadas

Neymar | Foto: EFE
Neymar

El insólito disfraz que usó Neymar para que no lo reconocieran en las calles de Nueva York: “No creo que tenga un aspecto muy normal”

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina - Foto: EFE
Cristina Fernández de Kirchner

Expresidenta argentina Cristina Kirchner fue internada en una clínica de Buenos Aires

Maduro baila durante un discurso - Foto AFP/ Maduro llega capturado a Nueva York - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

Bailes públicos de Maduro hicieron que Estados Unidos tomara la decisión de "cumplir sus amenazas", dicen fuentes a The New York Times

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre