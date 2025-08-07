NTN24
"Petro pelea con EE. UU., ahora quiere pelear con Perú, pero feliz para arriba y para abajo con Maduro": alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Federico Gutiérrez - EFE
Gustavo Petro y Federico Gutiérrez - EFE
El mandatario paisa respondió preguntas de la prensa, abordó diferentes temas a nivel nacional y lanzó una dura crítica al Petro.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro Urrego, justo cuando falta un año para que finalice su mandato en Colombia. El mandatario local se refirió a diferentes temas del Gobierno Nacional, como las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la migración, así como con el reciente roce diplomático con Perú.

o

“Colombia lleva tres años de desastre absoluto con el gobierno de Gustavo Petro. A partir de hoy, un año y contando, para que cese la horrible noche (...) Las regiones son las que están sosteniendo hoy el país (...) Petro va seguir generando conflictos internacionales (...) Mientras él pelea con Estados Unidos, nosotros estrechamos los lazos de amistad con Estados Unidos. La relación siempre con Estados Unidos ha sido bipartidista y eso es lo que nosotros vamos a mantener y a seguir trabajando. Estados Unidos es un aliado estratégico para Colombia y así tiene que serlo también para ellos”, aseguró.

Por otro lado, Gutiérrez se refirió al tema de la migración y a las deportaciones desde Estados Unidos a Colombia, asegurando que su ciudad está dispuesta a recibir a los connacionales con el apoyo del Gobierno Nacional.

“Yo siempre he dicho que, frente al tema de deportaciones, desde Medellín, nosotros estamos listos para recibir a las personas que son deportadas. Que vivan aquí en la ciudad. Tiene que haber una coordinación directamente con el gobierno nacional frente al tema migratorio y necesitamos la información completa desde Migración y que haya asistencia humanitaria (...) Siempre decimos también que debe haber un buen trato para las personas, respeto para todos los seres humanos”, agregó.

o

En cuanto al tema de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, el mandatario paisa indicó que Petro quiere llevar una “relación de confrontación” con un aliado histórico.

“Estados Unidos es un aliado estratégico (...) ¿Qué es lo que empiezan a hacer esas dictaduras incipientes o como comienzan? Alejándose de sus aliados históricos y posan además de víctimaS para luego quedarse en el poder. Es lo mismo que hicieron en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Petro está siguiendo el mismo libreto. Es un pichón de dictador”, señaló.

o

En ese instante, Gutiérrez también se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos aplique la descertificación a Colombia y aseguró que sería fatal para el país sudamericano, así como negativa para la nación norteamericana: “Si algo tenemos que hacer, es fortalecer los lazos en ayuda militar para combatir las estructuras criminales”, dijo.

Finalmente, Gutiérrez cuestionó la postura del Gobierno de Colombia frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, así como el reciente anuncio de la zona binacional entre ambas naciones: “¿Acuerdo binacional? Eso pone en riesgo a Colombia (...) Vean las cosas de Petro, pelea con EE. UU., hoy quiere pelear con Perú, pero feliz para arriba y para abajo con Maduro (...) Eso no es normal”, concluyó advirtiendo que el país está a “un año de que acabe la horrible noche”.

