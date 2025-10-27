NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Terremoto

Terremoto de magnitud 6,5 sacude archipiélago de Guadalupe en el mar Caribe

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Archipiélago de Guadalupe. (AFP)
Archipiélago de Guadalupe. (AFP)
Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el temblor inicial, seguido de varias réplicas fuertes.

Un terremoto superficial de magnitud 6,5 sacudió la costa del territorio francés de ultramar de Guadalupe, ubicado en el mar Caribe, según informaron sismólogos estadounidenses este lunes 28 de octubre.

Las autoridades mencionaron que no se han reportado daños ni heridos tras las primeras informaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo se localizó a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de la isla caribeña, a una profundidad de nueve kilómetros, alrededor de las 8:30 a. m. (12:30 GMT).

o

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el temblor inicial, seguido de varias réplicas fuertes.

El terremoto es un desastre natural que se suma a la devastación que viene dejando en algunas zona del Caribe el huracán Melissa que alcanzó, el lunes, la categoría máxima, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que advirtió de posibles "inundaciones catastróficas" en Jamaica.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", escribió el organismo en su último aviso. "Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche".

Al menos cuatro personas murieron esta semana por el huracán en Haití y República Dominicana, donde provocó fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

La tormenta se mueve a un ritmo lento, lo que significa que las zonas que se encuentran en su trayectoria pueden sufrir condiciones adversas durante mucho más tiempo.

o

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que Melissa alcanza vientos máximos de casi 260 kilómetros por hora.

Las autoridades pronostican hasta cerca de un metro de lluvia, con diluvios que podrían provocar inundaciones repentinas.

Temas relacionados:

Terremoto

Sismo

Mar Caribe

Caribe

Huracán

Centro Nacional de Huracanes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Benjamín Netanyahu / FOTO: AFP
Benjamín Netanyahu

Netanyahu se disculpó con Qatar por el ataque en Doha; decisión importante en la búsqueda del fin de la guerra

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Estados Unidos | Foto Canva
Crimen organizado

Washington reúne a líderes y expertos en el foro “Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica”

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Benjamín Netanyahu / FOTO: AFP
Benjamín Netanyahu

Netanyahu se disculpó con Qatar por el ataque en Doha; decisión importante en la búsqueda del fin de la guerra

Juan Fernano Quintero | Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero protagonizó tenso cruce con los hijos de su exentrenador de Racing, Gustavo Costas

Satélites Starlink | Foto: Don Pettit_NASA
Satélites

Astronauta grabó el paso de los satélites de Starlink pertenecientes a Elon Musk: “Son tan brillantes como Júpiter”

Karol G | Foto: AFP
Karol G

Un ángel más: así fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show con el que hizo historia

20 años del primer gol de Falcao con River Plate - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Hoy se cumplen 20 años del debut goleador de Radamel Falcao García con River Plate

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Estados Unidos | Foto Canva
Crimen organizado

Washington reúne a líderes y expertos en el foro “Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda