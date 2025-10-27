Terremoto de magnitud 6,5 sacude archipiélago de Guadalupe en el mar Caribe

Un terremoto superficial de magnitud 6,5 sacudió la costa del territorio francés de ultramar de Guadalupe, ubicado en el mar Caribe, según informaron sismólogos estadounidenses este lunes 28 de octubre.

Las autoridades mencionaron que no se han reportado daños ni heridos tras las primeras informaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo se localizó a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de la isla caribeña, a una profundidad de nueve kilómetros, alrededor de las 8:30 a. m. (12:30 GMT).

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el temblor inicial, seguido de varias réplicas fuertes.

El terremoto es un desastre natural que se suma a la devastación que viene dejando en algunas zona del Caribe el huracán Melissa que alcanzó, el lunes, la categoría máxima, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que advirtió de posibles "inundaciones catastróficas" en Jamaica.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", escribió el organismo en su último aviso. "Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche".

Al menos cuatro personas murieron esta semana por el huracán en Haití y República Dominicana, donde provocó fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

La tormenta se mueve a un ritmo lento, lo que significa que las zonas que se encuentran en su trayectoria pueden sufrir condiciones adversas durante mucho más tiempo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que Melissa alcanza vientos máximos de casi 260 kilómetros por hora.

Las autoridades pronostican hasta cerca de un metro de lluvia, con diluvios que podrían provocar inundaciones repentinas.