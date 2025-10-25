NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Sábado, 25 de octubre de 2025
Huracán

La tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y está causando graves afectaciones; el Caribe colombiano se mantiene en alerta

octubre 25, 2025
Por: Natalya Baquero González
Melissa pasó de ser una tormenta tropical a un huracán este sábado; sus vientos sostenidos alcanzaron los 120 km/h.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Durante este sábado, Melissa se convirtió oficialmente en un huracán, según la información compartida recientemente por parte del Centro Nacional de Huracanes (NCH, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

"Melissa se ha convertido en huracán con vientos sostenidos que alcanzan los 120 km/h", manifestó esta entidad por medio de cuenta de “X”, asegurando que en las próximas horas este fenómeno natural podría aumentar su intensificación rápidamente al punto de convertirse en un “huracán mayor”.

Frente a esto se prevén fuertes vientos, lluvias e inundaciones que podrían provocar afectaciones en diferentes territorios del Caribe.

En su trayectoria, de lo que fue un ciclón en su momento, dejó varios damnificados y hasta fallecidos; en su paso por Haití, donde perdieron la vida tres personas, mientras que en República Dominicana dejó a 1 millón de personas sin el servicio de agua potable.

o

De acuerdo con lo manifestado por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, se espera que Melissa continúe su avance hacia territorio de Jamaica durante este fin de semana y posteriormente retorne hacia el norte, llegando a Cuba durante la próxima semana.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, en su más reciente informe, destacó que mantiene el estado de alerta sectores del país, debido al incremento en sus vientos.

Frente a esta situación, mantienen activo el Protocolo Nacional de Alerta, enfatizando que, desde diferentes organizaciones del territorio nacional, como los CDGRD (Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres) y CMGRD (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres), deben mantener “acciones de monitoreo, preparación y alistamiento ante posibles precipitaciones, inundaciones o crecientes súbitas”.

De igual manera, el IDEAM ratificó que se mantienen en estado de alistamiento a departamentos como: La Guajira e islas Cayos del norte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Entretanto, Magdalena, Atlántico y Bolívar se mantienen en estado de “aviso”, mientras que Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina permanecerán en vigilancia.

Temas relacionados:

Huracán

Tormenta tropical

Amenaza

Caribe

Mar Caribe

Inundaciones

Haití

Jamaica

Cuba

República Dominicana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU.": experto frente a las sanciones históricas del gobierno norteamericano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las opciones de actuar se van acercando más": excomandante de la Armada de Colombia sobre despliegue de portaaviones estadounidense en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

Ella es María Corina Machado, la cara visible de la oposición y la esperanza para la libertad de Venezuela

Policía de EE. UU. - Foto: EFE / Imagen de Pokémon - Foto: Canva
Pokémon

Franquicia de entretenimiento Pokémon se pronuncia sobre uso de su contenido en video del ICE capturando inmigrantes en EE. UU.

Álvaro Uribe - Foto AFP
Álvaro Uribe

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Yassine Cheuko y Lionel Messi - EFE
Leonel Messi

Escolta de Messi sorprendió con golazo que marcó durante una práctica del Inter Miami

Escudería Williams y su homenaje a Juan Pablo Montoya - Foto: EFE
Juan Pablo Montoya

Escudería Williams de la F1 correrá con un monoplaza que lleva un diseño en homenaje al piloto colombiano Juan Pablo Montoya

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

Ella es María Corina Machado, la cara visible de la oposición y la esperanza para la libertad de Venezuela

El cantante paisa Blessd (EFE)
Blessd

Blessd hizo millonario ofrecimiento para adueñarse de un histórico equipo del fútbol colombiano; ya había comprado otro club

Policía de EE. UU. - Foto: EFE / Imagen de Pokémon - Foto: Canva
Pokémon

Franquicia de entretenimiento Pokémon se pronuncia sobre uso de su contenido en video del ICE capturando inmigrantes en EE. UU.

Álvaro Uribe - Foto AFP
Álvaro Uribe

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Aeropuertos de Estados Unidos - EFE
Aeropuertos

Alertan sobre posible caos en aeropuertos de Estados Unidos por el cierre del Gobierno: "Estamos entrando en una temporada de vacaciones"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda