La tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y está causando graves afectaciones; el Caribe colombiano se mantiene en alerta

Durante este sábado, Melissa se convirtió oficialmente en un huracán, según la información compartida recientemente por parte del Centro Nacional de Huracanes (NCH, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

"Melissa se ha convertido en huracán con vientos sostenidos que alcanzan los 120 km/h", manifestó esta entidad por medio de cuenta de “X”, asegurando que en las próximas horas este fenómeno natural podría aumentar su intensificación rápidamente al punto de convertirse en un “huracán mayor”.

Frente a esto se prevén fuertes vientos, lluvias e inundaciones que podrían provocar afectaciones en diferentes territorios del Caribe.

En su trayectoria, de lo que fue un ciclón en su momento, dejó varios damnificados y hasta fallecidos; en su paso por Haití, donde perdieron la vida tres personas, mientras que en República Dominicana dejó a 1 millón de personas sin el servicio de agua potable.

De acuerdo con lo manifestado por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, se espera que Melissa continúe su avance hacia territorio de Jamaica durante este fin de semana y posteriormente retorne hacia el norte, llegando a Cuba durante la próxima semana.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, en su más reciente informe, destacó que mantiene el estado de alerta sectores del país, debido al incremento en sus vientos.

Frente a esta situación, mantienen activo el Protocolo Nacional de Alerta, enfatizando que, desde diferentes organizaciones del territorio nacional, como los CDGRD (Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres) y CMGRD (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres), deben mantener “acciones de monitoreo, preparación y alistamiento ante posibles precipitaciones, inundaciones o crecientes súbitas”.

De igual manera, el IDEAM ratificó que se mantienen en estado de alistamiento a departamentos como: La Guajira e islas Cayos del norte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Entretanto, Magdalena, Atlántico y Bolívar se mantienen en estado de “aviso”, mientras que Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina permanecerán en vigilancia.