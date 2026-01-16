NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Jannik Sinner

Tenista número dos del mundo habla sobre la sanción que recibió por su polémico caso de dopaje y asegura que ahora es una persona "más fuerte"

enero 16, 2026
Por: Diana Pérez
Jannik Sinner | Foto: AFP
Jannik Sinner | Foto: AFP
El tenista también agregó que pese al escándalo y que todos los ojos estuvieran puestos sobre él, intentó "disfrutarlo cuando salía a la cancha".

El tenista número dos en el mundo, Janni Sinner, recientemente se refirió a su polémico caso de dopaje afirmando que la sanción que recibió solo lo motivó más.

Este viernes, el italiano habló sobre el escándalo de dopaje que sacudió al mundo del tenis y del que fue protagonista el año pasado.

Sinner explicó que la sanción de tres meses que recibió por dopaje solamente "lo fortaleció" y lo hizo sentir más "relajado en la cancha".

El tenista, de 24 años, llegó a Melbourne para defender su título en el Abierto de Australia y allí comentó que el año pasado fue "muy difícil para él".

o

"El año pasado fue sin duda una situación mucho más difícil porque en ese momento no sabía exactamente qué iba a pasar", explicó.

El número dos en el mundo también agregó que pese al escándalo y que todos los ojos estuvieran puestos sobre él, intentó "disfrutarlo cuando salía a la cancha".

"Pero aun así lo tenía en la cabeza. Fue difícil para mí, pero también para mi familia", puntualizó.

Jannik se convirtió en noticia en todo el mundo tras conocerse que fue suspendido por tres meses luego de dar positivo en clostebol en la prueba de dopaje que le realizaron durante el Masters 1000 de Indian Wells, torneo que ganó en marzo de 2024.

Pese al hallazgo, fue absuelto por un tribunal independiente después de dar positivo por clostebol en dos ocasiones en marzo de 2024; presentó "una tasa débil" y luego fue controlado positivo igualmente diez días después, detalló la instancia en un comunicado.

En ese entonces, un tribunal independiente concluyó que Jannik Sinner "no cometió ninguna falta o negligencia", explicó la ITIA.

Sin embargo, en febrero de 2025 se anunció que el número 2 del tenis en el mundo, fue suspendido hasta el 4 de mayo de ese mismo año tras llegar a un acuerdo con la AMA.

"Según los términos del acuerdo, Sinner cumplirá su periodo de inelegibilidad desde las 23H59 del 9 de febrero de 2025 hasta el 4 de mayo de 2025", detalló la AMA en un comunicado.

Sobre la suspensión de tres meses, Sinner reconoció que: "Después de eso me he vuelto aún más fuerte como persona, más allá como jugador".

o

"La persona en la que me he convertido es mucho más madura en cierto modo, porque veo las cosas de manera diferente cuando no van en la dirección correcta. Lo que suceda en la cancha, en cuanto a resultados, es un extra", puntualizó.

Y señaló que "Ahora vivo el deporte de una manera muy diferente, más relajada, pero doy todo lo que tengo".

Sinner, de 24 años, ahora se enfoca en defender su título como actual campeón del Abierto de Australia.

Hace un año, el italiano derrotó a Alexander Zverev en sets corridos para ganar el título, y en 2024, venció en la final a Daniil Medvedev.

Si este año logra los tres títulos consecutivos, se uniría al serbio Novak Djokovic, a quien podría encontrarse en semis, como uno de los únicos tenistas en la Era Abierta en conseguirlo.

Temas relacionados:

Jannik Sinner

Tenis

Tenista

Abierto de Australia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

20 años de una foto histórica: el día que María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Deportes

Ver más
Marc Márquez, piloto de MotoGP - Foto: AFP
Marc Márquez

Marc Márquez, leyenda viva de MotoGP, ya tiene fecha definida para su esperado regreso

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

El insólito gol que le marcaron al 'Dibu' Martínez en la Premier League: empujó a uno de sus compañeros de la selección argentina

Foto referencia | Canva
Tenis

Polémica en el tenis tras participación de una jugadora que “no existe” en un torneo internacional

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Machu Pichu - Foto de referencia Canva
Perú

Reportan un muerto y 40 heridos por el choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu, Perú

Policía colombiana / @PoliciaColombia
Colombia

Reconocida influencer colombiana murió tras un accidente de tránsito en Medellín

Actor Carlos Villagrán y un joven fanático - Fotos: X
Carlos Villagrán

"Calma, generación de cristal": fans de Carlos Villagrán (Kiko) apoyan a su ídolo, luego de que el actor llamara en son de broma 'Ñoño' a un niño seguidor

Fotos: Gabriel Rodríguez
Represión en Venezuela

"Soy inocente, no soy ningún terrorista": habla la tía del primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay

Estados Unidos suspende uno de sus programas de visas tras ataque en Universidad de Brown - AFP
Estados Unidos

Estados Unidos suspende uno de sus programas de visas tras ataque en Universidad de Brown

Reunión de los colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
Granko Arteaga

Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela, reaparece en reunión con Diosdado Cabello tras la captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre