Tenista número dos del mundo habla sobre la sanción que recibió por su polémico caso de dopaje y asegura que ahora es una persona "más fuerte"

El tenista número dos en el mundo, Janni Sinner, recientemente se refirió a su polémico caso de dopaje afirmando que la sanción que recibió solo lo motivó más.

Este viernes, el italiano habló sobre el escándalo de dopaje que sacudió al mundo del tenis y del que fue protagonista el año pasado.

Sinner explicó que la sanción de tres meses que recibió por dopaje solamente "lo fortaleció" y lo hizo sentir más "relajado en la cancha".

El tenista, de 24 años, llegó a Melbourne para defender su título en el Abierto de Australia y allí comentó que el año pasado fue "muy difícil para él".

VEA TAMBIÉN Barcelona avanza a cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer a un equipo donde juega un colombiano o

"El año pasado fue sin duda una situación mucho más difícil porque en ese momento no sabía exactamente qué iba a pasar", explicó.

El número dos en el mundo también agregó que pese al escándalo y que todos los ojos estuvieran puestos sobre él, intentó "disfrutarlo cuando salía a la cancha".

"Pero aun así lo tenía en la cabeza. Fue difícil para mí, pero también para mi familia", puntualizó.

Jannik se convirtió en noticia en todo el mundo tras conocerse que fue suspendido por tres meses luego de dar positivo en clostebol en la prueba de dopaje que le realizaron durante el Masters 1000 de Indian Wells, torneo que ganó en marzo de 2024.

Pese al hallazgo, fue absuelto por un tribunal independiente después de dar positivo por clostebol en dos ocasiones en marzo de 2024; presentó "una tasa débil" y luego fue controlado positivo igualmente diez días después, detalló la instancia en un comunicado.

En ese entonces, un tribunal independiente concluyó que Jannik Sinner "no cometió ninguna falta o negligencia", explicó la ITIA.

Sin embargo, en febrero de 2025 se anunció que el número 2 del tenis en el mundo, fue suspendido hasta el 4 de mayo de ese mismo año tras llegar a un acuerdo con la AMA.

"Según los términos del acuerdo, Sinner cumplirá su periodo de inelegibilidad desde las 23H59 del 9 de febrero de 2025 hasta el 4 de mayo de 2025", detalló la AMA en un comunicado.

Sobre la suspensión de tres meses, Sinner reconoció que: "Después de eso me he vuelto aún más fuerte como persona, más allá como jugador".

VEA TAMBIÉN Centrocampista de la selección Colombia dejaría la Premier League la próxima temporada o

"La persona en la que me he convertido es mucho más madura en cierto modo, porque veo las cosas de manera diferente cuando no van en la dirección correcta. Lo que suceda en la cancha, en cuanto a resultados, es un extra", puntualizó.

Y señaló que "Ahora vivo el deporte de una manera muy diferente, más relajada, pero doy todo lo que tengo".

Sinner, de 24 años, ahora se enfoca en defender su título como actual campeón del Abierto de Australia.

Hace un año, el italiano derrotó a Alexander Zverev en sets corridos para ganar el título, y en 2024, venció en la final a Daniil Medvedev.

Si este año logra los tres títulos consecutivos, se uniría al serbio Novak Djokovic, a quien podría encontrarse en semis, como uno de los únicos tenistas en la Era Abierta en conseguirlo.