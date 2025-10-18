NTN24
Sábado, 18 de octubre de 2025
Estados Unidos

"Tienen miedo de que se les caiga el negocio": Eric Rojo sobre organizaciones criminales mexicanas que estarían ofreciendo dinero por atacar agentes de ICE

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con La Tarde de NTN24, el analista político abordó la situación de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

El analista republicano Eric Rojo abordó en NTN24 la preocupante situación en Estados Unidos donde algunas organizaciones criminales mexicanas estarían ofreciendo dinero por atacar o matar agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Tienen miedo de que se les caiga el negocio y obviamente están ofreciendo al mismo tiempo el pagar por asesinar a agentes y personajes americanos para poderlos ellos salvar”, explicó.

o

Por otro lado, Rojo indicó que lo que se busca es tratar de intimidar al Gobierno de Estados Unidos: “Sencillamente tratar de intimidar al gobierno americano, lo cual no se puede hacer (...) Son ilusos, probablemente están usando sus propias drogas y es un acto de desesperación”. comentó.

o

En cuanto a los vínculos de Antifa con la denuncia, Rojo indicó que es una organización de extrema izquierda que “está muy bien pagada”. “Antifa hace lo que le piden que hagan los que les paguen, aparte que se ve que es parte de su ideología equivocada”, añadió.

Finalmente, indicó que la situación es preocupante porque algún radical buscaría cobrar la recompensa ofrecida y llevar acabo el objetivo.

“Desafortunadamente es posible que algún radical quiera cobrar la recompensa y va a hacer sufrir a alguna familia, pero eso no va a hacer que el Gobierno de Estados Unidos ni los oficiales paren lo que tenemos que hacer (...) Lo que pasa es que los que tienen dinero para hacer ruido están haciendo mucho ruido”, concluyó.

