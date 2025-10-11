"Se siente miedo y ansiedad en la comunidad": especialista sobre tensión en Chicago ante redadas del ICE contra inmigrantes

Cuatro semanas después del inicio de la campaña de deportación "Operación Midway Blitz" encabezada por el presidente Donald Trump, Chicago sigue alzando su voz.

Este sábado, miembros de sindicatos proinmigrantes realizaron una manifestación contra las acciones de las fuerzas del orden que dejan hasta el momento a más de mil personas arrestadas.

La tensión se elevó desde el viernes luego de los enfrentamientos frente al Centro de Procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en Broadview, Illinois.

Kevin Amaro, supervisor del programa Derechos de los Trabajadores Inmigrantes de la ONG Illinois Workers in Action, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Hay mucho miedo, es algo que afecta a la ciudad y sus alrededores. No hay personas afuera, los negocios han compartido con nosotros que la frecuencia de clientes ha bajado en un entre un 40% y 60%, la tensión ya no se ha podido ignorar esta semana", contó Amaro.

Amaro relató una serie de detenciones por parte del ICE en las que han realizado distintos controles para los cuales aseguró que no tienen autorización. "Es un trauma difícil" para los migrantes, indicó.

"Muchas personas no tienen un plan, algunos sí conocen sus derechos porque la ciudad y el Estado han hecho un muy buen trabajo educando, pero todos los días conozco a quienes no saben acerca de sus derechos", aseguró Amaro.

El miembro de la ONG Illinois Workers in Action contó que en su entidad están contribuyendo para mejorar la situación, pese al constante avance de la problemática que esto ha representado para los migrantes. "Se siente miedo y ansiedad en la comunidad", expresó.