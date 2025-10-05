NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Domingo, 05 de octubre de 2025
Inmigración en Estados Unidos

“Apoye a ICE mientras continúan protegiendo y defendiendo nuestra patria”: video muestra el intenso operativo de deportaciones masivas en Estados Unidos

octubre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Agente enmascarado en operativo en Chicago luego de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieran a un hombre no identificado que viajaba en su automóvil lo que provocó protestas de los habitantes-Foto: AFP
Agente enmascarado en operativo en Chicago luego de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieran a un hombre no identificado que viajaba en su automóvil lo que provocó protestas de los habitantes-Foto: AFP
La autorización para el envío de 300 soldados a Chicago ocurrió luego de un tiroteo en esa ciudad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago en su imponente campaña de deportaciones masivas y persecución de organizaciones criminales.

"El presidente Trump autorizó 300 Guardias Nacionales para proteger a los funcionarios y activos federales" en Chicago, dijo este sábado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

Según el anuncio, la administración Trump no “hará la vista gorda ante la falta de legalidad que azota las ciudades estadounidenses", agregó.

Asimismo, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, publicó un video en el que se muestra el despliegue operativo en Chicago.

o

Además, denunció en su cuenta de X que en esa ciudad miembros de las fuerzas del orden fueron atacados por diez vehículos, incluido un atacante con arma semiautomática.

“Estoy desplegando más operaciones especiales para controlar la escena. Los refuerzos están en camino. Si hoy ves a un agente del orden público, dale las gracias”, menciona.

En la misma línea invitó a la población a apoyar a ICE mientras continúan protegiendo y defendiendo “la patria”.

El gobierno de Estados Unidos argumenta que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad dentro del país, así como su búsqueda de mantener el orden en medio de las protestas que han surgido en contra de la campaña de deportaciones masivas.

o

No obstante, esta postura ha sido rechazada por las autoridades locales de ciudades que son gobernadas por los demócratas, quienes han acudido a la justicia para evitar la llegada de tropas.

 

Temas relacionados:

Inmigración en Estados Unidos

ICE

Chicago

Deportaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Israel acuerda “línea de retirada inicial” en Gaza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Fentanilo - Visa denegada - Fotos de referencia Canva
visas

Embajada estadounidense revoca y deniega visas de ejecutivos de un país específico por su relación con el fentanilo

Danny Ocean
Danny Ocean

"Cierren los centros de tortura": Danny Ocean y Elena Rose aplaudieron consigna de venezolanos durante concierto en Argentina

Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. expresa su apoyo a la OTAN tras incursión de drones rusos sobre territorio polaco: "defenderemos cada centímetro del territorio"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fentanilo - Visa denegada - Fotos de referencia Canva
visas

Embajada estadounidense revoca y deniega visas de ejecutivos de un país específico por su relación con el fentanilo

Danny Ocean
Danny Ocean

"Cierren los centros de tortura": Danny Ocean y Elena Rose aplaudieron consigna de venezolanos durante concierto en Argentina

Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. expresa su apoyo a la OTAN tras incursión de drones rusos sobre territorio polaco: "defenderemos cada centímetro del territorio"

Estados Unidos intensifica ejercicios militares en el Caribe y revela imágenes cargando aviones F35 con misiles - Foto de referencia
Estados Unidos

Estados Unidos intensifica ejercicios militares en el Caribe y revela imágenes cargando aviones F35 con misiles

Falcao | Foto: EFE
Falcao

Falcao se sinceró sobre la dura lesión que lo dejó fuera del Mundial de 2014: “me quebré y no aguanté más”

Una muestra extraída de una roca en Marte evidenciaría que antiguamente existió vida en Marte - Fotos NASA
Marte

La NASA confirma el hallazgo de indicios de que Marte tuvo vida microbiana: "lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte"

Ataque de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos confirmó la destrucción de quinta lancha con drogas en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda