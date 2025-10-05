“Apoye a ICE mientras continúan protegiendo y defendiendo nuestra patria”: video muestra el intenso operativo de deportaciones masivas en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago en su imponente campaña de deportaciones masivas y persecución de organizaciones criminales.

"El presidente Trump autorizó 300 Guardias Nacionales para proteger a los funcionarios y activos federales" en Chicago, dijo este sábado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

Según el anuncio, la administración Trump no “hará la vista gorda ante la falta de legalidad que azota las ciudades estadounidenses", agregó.

Asimismo, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, publicó un video en el que se muestra el despliegue operativo en Chicago.

Además, denunció en su cuenta de X que en esa ciudad miembros de las fuerzas del orden fueron atacados por diez vehículos, incluido un atacante con arma semiautomática.

“Estoy desplegando más operaciones especiales para controlar la escena. Los refuerzos están en camino. Si hoy ves a un agente del orden público, dale las gracias”, menciona.

En la misma línea invitó a la población a apoyar a ICE mientras continúan protegiendo y defendiendo “la patria”.

El gobierno de Estados Unidos argumenta que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad dentro del país, así como su búsqueda de mantener el orden en medio de las protestas que han surgido en contra de la campaña de deportaciones masivas.

No obstante, esta postura ha sido rechazada por las autoridades locales de ciudades que son gobernadas por los demócratas, quienes han acudido a la justicia para evitar la llegada de tropas.