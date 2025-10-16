“Todo es una farsa, tenemos un presidente con serios problemas psiquiátricos”: precandidata presidencial María Fernanda Cabal apuntó contra Petro por la violencia política en Colombia

El atentado contra dos activistas venezolanos en Colombia vuelve a poner sobre la mesa el tema de la violencia política y la expansión del crimen organizado en el país.

Para hablar sobre este tema, María Fernanda Cabal, senadora por el partido Centro Democrático y precandidata presidencial, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La senadora colombiana aseguró: “tenemos regiones en las que no podemos ir (…) es demasiado peligroso el momento político”.

“Colombia echó para atrás 25 años. Volvimos a ser el Estado fallido en seguridad, volvimos a perder la confianza en las instituciones y mientras el gobierno Petro siga vendiendo la narrativa de la Paz Total, lo único que tenemos que hacer es denunciar, tener una oposición firme y ganar las elecciones de 2026”, añadió.

Sobre un posible acuerdo de paz con el Tren de Aragua, la senadora afirmó: “La Paz Total no era otra cosa que una falsa promesa como los 500 mil estudiantes gratuitos en las universidades”.

“Todo es una farsa, todo es una mentira porque nosotros tenemos un presidente con serios problemas psiquiátricos y además de adicciones como lo ha presentado Álvaro Leyva”, sentenció.

Cabal complementó diciendo que: “Aquí la probabilidad es que es un país accidentado. La Paz Total lo que ha servido es para perder el control territorial”.

Y política colombiana también se refirió a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: “El mundo cambio. Trump tienen el sartén por el mango y si a eso le sumamos a María Corina Machado con su Nobel de Paz que es un espaldarazo a la liberta en Venezuela, pues yo veo a Nicolás Maduro con los días contados”.