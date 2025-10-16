NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Gustavo Petro

“Todo es una farsa, tenemos un presidente con serios problemas psiquiátricos”: precandidata presidencial María Fernanda Cabal apuntó contra Petro por la violencia política en Colombia

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, conversó sobre la violencia política en Colombia.

El atentado contra dos activistas venezolanos en Colombia vuelve a poner sobre la mesa el tema de la violencia política y la expansión del crimen organizado en el país.

Para hablar sobre este tema, María Fernanda Cabal, senadora por el partido Centro Democrático y precandidata presidencial, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La senadora colombiana aseguró: “tenemos regiones en las que no podemos ir (…) es demasiado peligroso el momento político”.

“Colombia echó para atrás 25 años. Volvimos a ser el Estado fallido en seguridad, volvimos a perder la confianza en las instituciones y mientras el gobierno Petro siga vendiendo la narrativa de la Paz Total, lo único que tenemos que hacer es denunciar, tener una oposición firme y ganar las elecciones de 2026”, añadió.

o

Sobre un posible acuerdo de paz con el Tren de Aragua, la senadora afirmó: “La Paz Total no era otra cosa que una falsa promesa como los 500 mil estudiantes gratuitos en las universidades”.

“Todo es una farsa, todo es una mentira porque nosotros tenemos un presidente con serios problemas psiquiátricos y además de adicciones como lo ha presentado Álvaro Leyva”, sentenció.

Cabal complementó diciendo que: “Aquí la probabilidad es que es un país accidentado. La Paz Total lo que ha servido es para perder el control territorial”.

Y política colombiana también se refirió a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: “El mundo cambio. Trump tienen el sartén por el mango y si a eso le sumamos a María Corina Machado con su Nobel de Paz que es un espaldarazo a la liberta en Venezuela, pues yo veo a Nicolás Maduro con los días contados”.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

María Fernanda Cabal

Gobierno de Colombia

Violencia en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo es una farsa, tenemos un presidente con serios problemas psiquiátricos”: precandidata presidencial María Fernanda Cabal apuntó contra Petro por la violencia política en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estados Unidos no va a tolerar la actividad criminal de Maduro nunca más": congresista republicano respalda operaciones de la CIA en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Nicolás Maduro

Maduro no será invitado a la Cumbre de las Américas en Dominicana: tampoco Canel y Ortega

El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Guerra en Gaza

Donald Trump envía un delegado y a su yerno a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza

Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Constituyente en Colombia - Foto: AFP
Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Nicolás Maduro

Maduro no será invitado a la Cumbre de las Américas en Dominicana: tampoco Canel y Ortega

Dayro Moreno | Foto: EFE
Dayro Moreno

Se hizo canon: Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno la adaptación que le hicieron en Colombia de ‘Baila Morena’

El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Guerra en Gaza

Donald Trump envía un delegado y a su yerno a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza

Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Constituyente en Colombia - Foto: AFP
Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

Jenniffer González - AFP
Puerto Rico

Gobernadora de Puerto Rico dice que entregaría a Maduro para cobrar la recompensa "Así de sencillo"

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hecho es que Maduro es un fugitivo de la ley y cabecilla de organizaciones del narcotráfico": portavoz habla sobre dura advertencia del presidente Trump en la ONU

Dina Boluarte, expresidente de Perú - Foto: EFE
Dina Boluarte

¿La inseguridad terminó siendo determinante para la salida de Dina Boluarte de la presidencia de Perú?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda