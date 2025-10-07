NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
Cierre de Gobierno

Tráfico aéreo en EE. UU. se ha visto afectado por el cierre del Gobierno: vuelos retrasados y controladores aéreos ausentes

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
El secretario de transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, se refirió a la crítica situación que podría empeorar en los próximos días.

El cierre del Gobierno en Estados Unidos completó su sexto día y sus efectos comienzan a sentirse en algunas partes del país norteamericano, especialmente en el sector del transporte donde se reportan afectaciones y retrasos.

Y es que en al menos tres estados se han presentado novedades en el tráfico aéreo debido a la reducción de personal, una situación que amenaza con empeorar si no se resuelve pronto el actual impasse presupuestario.

o

Pese a que en Estados Unidos los controladores aéreos son considerados trabajadores esenciales y deben presentarse a trabajar, algunos han manifestado sentirse enfermos mientras no están percibiendo sus salarios.

El secretario de transporte, Sean Duffy, se refirió a la crítica situación que podría empeorar en los próximos días y que pone en jaque a la continuidad de las operaciones en los aeropuertos.

“Los controladores deben presentarse a trabajar, ¿verdad? Tienen que venir. Son parte de la infraestructura crítica. El problema es que van a trabajar pero no recibirán su salario y como todos aquí, son hombres y mujeres que dependen de sus cheques y programan sus pagos conforme a eso. Van a trabajar pero no recibirán el pago. Así que ahora piensan en eso al mismo tiempo que controlan el espacio aéreo. Y eso no me gusta. Queremos que dejen sus problemas personales fuera cuando entran a una torre o a una instalación”, dijo.

Se estima que cerca de 50 mil empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estarían afectados por la prolongación del cierre del Gobierno, lo que podría derivar en demoras considerables, ya que no se descarta que algunos opten por ausentarse amparándose en enfermedades por retrasos en sus pagos salariales.

o

“El servicio aéreo esencial se verá afectado a partir del domingo. Antes iba a ser el jueves pero encontramos más fondos para extenderlo. Estamos haciendo todo lo posible para mantener el proceso con un impacto mínimo”, añadió Duffy.

NTN24 visitó el aeropuerto internacional de Miami (Florida) en donde los retrasos no se han incrementado, pero algunos pasajeros están conscientes de lo que podría registrarse en los próximos días si continúa el cese del Gobierno.

“La amiga mía se iba ayer y le retrasaron el vuelo y al final se lo cambiaron para hoy. Ha habido cambios, sí”, comentó América Hernández, residente en Miami.

Por su parte, la pasajera Alba Montoya indicó que la situación es complicada: “Nos afecta a todos, nos afecta por el tiempo que tenemos preciso para llegar a nuestros lugares de destino”.

Temas relacionados:

Cierre de Gobierno

Estados Unidos

Aviación

Tráfico

Aviones

Aeropuertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador (AFP)
Colombia

Gustavo Petro confirmó que Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, obtuvo la ciudadanía colombiana

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Diosdado Cabello - Ronald Ojeda - Foto EFE
Diosdado Cabello

Fiscalía de Chile no descarta pedir extradición de Diosdado Cabello por crimen de Ronald Ojeda

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección de Bolivia logra histórica clasificación al repechaje del Mundial 2026 - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Otra selección sudamericana cambiaría de sede para jugar en la altura en busca de clasificar a un nuevo Mundial tras el éxito de Bolivia en El Alto

Fundación Santa Fe dentro de ls mejores del ranking de hospitales y clínicas de América Latina - Foto: EFE
Ranking

Los hospitales colombianos dentro de los 10 mejores del ranking de América Latina

Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador (AFP)
Colombia

Gustavo Petro confirmó que Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, obtuvo la ciudadanía colombiana

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Críticas a la FVF tras oficializar al nuevo entrenador de La Vinotinto que asumirá de cara a los juegos ante Argentina y Belice: "El chiste se cuenta solo"

Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación / FOTO: EFE
Amor

El director de cine Tim Burton y la actriz Monica Bellucci anuncian su separación tras casi tres años de romance

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda