Tráfico aéreo en EE. UU. se ha visto afectado por el cierre del Gobierno: vuelos retrasados y controladores aéreos ausentes

El cierre del Gobierno en Estados Unidos completó su sexto día y sus efectos comienzan a sentirse en algunas partes del país norteamericano, especialmente en el sector del transporte donde se reportan afectaciones y retrasos.

Y es que en al menos tres estados se han presentado novedades en el tráfico aéreo debido a la reducción de personal, una situación que amenaza con empeorar si no se resuelve pronto el actual impasse presupuestario.

Pese a que en Estados Unidos los controladores aéreos son considerados trabajadores esenciales y deben presentarse a trabajar, algunos han manifestado sentirse enfermos mientras no están percibiendo sus salarios.

El secretario de transporte, Sean Duffy, se refirió a la crítica situación que podría empeorar en los próximos días y que pone en jaque a la continuidad de las operaciones en los aeropuertos.

“Los controladores deben presentarse a trabajar, ¿verdad? Tienen que venir. Son parte de la infraestructura crítica. El problema es que van a trabajar pero no recibirán su salario y como todos aquí, son hombres y mujeres que dependen de sus cheques y programan sus pagos conforme a eso. Van a trabajar pero no recibirán el pago. Así que ahora piensan en eso al mismo tiempo que controlan el espacio aéreo. Y eso no me gusta. Queremos que dejen sus problemas personales fuera cuando entran a una torre o a una instalación”, dijo.

Se estima que cerca de 50 mil empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estarían afectados por la prolongación del cierre del Gobierno, lo que podría derivar en demoras considerables, ya que no se descarta que algunos opten por ausentarse amparándose en enfermedades por retrasos en sus pagos salariales.

“El servicio aéreo esencial se verá afectado a partir del domingo. Antes iba a ser el jueves pero encontramos más fondos para extenderlo. Estamos haciendo todo lo posible para mantener el proceso con un impacto mínimo”, añadió Duffy.

NTN24 visitó el aeropuerto internacional de Miami (Florida) en donde los retrasos no se han incrementado, pero algunos pasajeros están conscientes de lo que podría registrarse en los próximos días si continúa el cese del Gobierno.

“La amiga mía se iba ayer y le retrasaron el vuelo y al final se lo cambiaron para hoy. Ha habido cambios, sí”, comentó América Hernández, residente en Miami.

Por su parte, la pasajera Alba Montoya indicó que la situación es complicada: “Nos afecta a todos, nos afecta por el tiempo que tenemos preciso para llegar a nuestros lugares de destino”.