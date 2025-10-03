NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Cierre de Gobierno

Senado de Estados Unidos vuelve a rechazar plan de los republicanos y se prolonga el cierre del gobierno: advierten que podría extenderse por semanas

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Capitolio de EE. UU. - Foto: AFP
El cierre gubernamental en Estados Unidos se mantendrá la semana que viene tras el fracaso de una nueva votación este viernes en el Senado, donde la división entre demócratas y republicanos no da señales de reducirse.

Los republicanos, con mayoría en la cámara, no lograron reunir los apoyos suficientes de la minoría demócrata para pasar su proyecto de extensión presupuestaria hasta el 21 de noviembre.

Los republicanos cuentan con una mayoría en el Senado (53 escaños de 100), pero necesitan 60 votos afirmativos para aprobar el paquete presupuestario. Solo un demócrata votó a favor, y un republicano se abstuvo.

Las agencias federales, y unos 750.000 trabajadores, oficialmente no disponen de fondos desde el pasado miércoles 1 de octubre, cuando expiró el año fiscal estadounidense y el Congreso se negó a extender provisionalmente el presupuesto.

La posibilidad de que el Senado se reúna este fin de semana se diluyó, ante la falta de acuerdo.

"Es posible que este 'shutdown' (cierre) se prolongue durante semanas, y no solo unos pocos días", advirtió Andrew Koneschusky, exportavoz del senador Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado.

Los republicanos quieren que los demócratas voten con ellos una prolongación presupuestaria corta, como ha sucedido en las últimas 13 veces, desde la presidencia del demócrata Joe Biden.

Los republicanos han presentado un proyecto de 24 páginas, y los demócratas en el Senado han replicado con su propia versión de más de 60 páginas, en el que se contempla la total revocación de los recortes a los subsidios en sanidad pública que el gobierno de Donald Trump aprobó en julio.

Los republicanos consideran que los demócratas quieren prolongar esos subsidios para acoger de forma camuflada a los migrantes indocumentados, mientras que los demócratas aseguran que eso no es cierto.

En el fondo de la polémica yace el denominado Obamacare, todo el complejo sistema de cobertura sanitaria pública mediante subsidios, al que se acogen cerca de 50 millones de estadounidenses.

El sistema actual, que se amplió durante el covid-19, vence a finales de año, y las pólizas que pagan los estadounidenses podrían subir sustancialmente a partir de enero.

Los republicanos quieren discutir los subsidios y cómo impedir que los indocumentados puedan beneficiarse, en las próximas semanas, los demócratas exigen primero cancelar lo que Trump logró con su "gran y bonita ley" de julio y volver a empezar de cero.

