Domingo, 02 de noviembre de 2025
Domingo, 02 de noviembre de 2025
Sonora

Tragedia en México: al menos 23 muertos por explosión en un supermercado en Hermosillo

noviembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Tras la explosión los clientes buscaron refugio dentro de la tienda y quedaron atrapados entre las llamas.

México vive una nueva tragedia que enluta al país entero. Al menos 23 personas murieron y otras 12 resultaron heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora.

La explosión se registró en una tienda de la cadena Waldo's en el centro de la ciudad y la Fiscalía encargada de la pesquisas señaló en un comunicado que el evento fue "accidental" y que se investiga si la causa del siniestro fue un "transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial".

o

Gustavo Salas, el Fiscal General de Justicia de Sonora, detalló que la mayoría de las víctimas fallecieron por inhalar gases tóxicos.

"Hasta el momento no tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional", dijo.

Tras la explosión los clientes buscaron refugio dentro de la tienda y quedaron atrapados entre las llamas.

En un video compartido por su oficina, se confirmó que entre los fallecidos hay algunos menores de edad, pero no dio más detalles, misma información que entregó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Salas añadió que 12 personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales de la ciudad de Hermosillo.

o

"No descartamos ninguna línea de investigación, sin embargo hasta el momento queremos ser muy responsables y ser enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba, ni siquiera indiciario, que nos permita pensar en esa posibilidad", añadió en la grabación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias "a las familias y seres queridos de las personas fallecidas".

En paralelo, Waldo's emitió un comunicado publicado en el que expresó "profundamente" lo ocurrido en la tienda y expresó su "solidaridad con las personas afectadas y sus familias" y prometió colaborar en la investigación "de manera transparente y responsable".

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y cancelaron celebraciones en la ciudad con motivo del Día de Muertos.

Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

