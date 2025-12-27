NTN24
Sábado, 27 de diciembre de 2025
Tragedia vial en Guatemala: un autobús cae a un barranco y deja 15 muertos y 19 heridos

diciembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Bomberos, policías y civiles ayudando a sacar a personas atrapadas en un autobús en Guatemala – Foto: AFP
Bomberos, policías y civiles ayudando a sacar a personas atrapadas en un autobús en Guatemala – Foto: AFP
El portavoz de Bomberos Voluntarios indicó que el vehículo se precipitó unos 75 metros de profundidad en un sector conocido como ‘la cumbre de Alaska’.

Al menos 15 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas cuando el autobús en el que viajaban la noche del viernes cayó a un barranco en la carretera Interamericana, en el oeste de Guatemala.

El portavoz de Bomberos Voluntarios, Leandro Amado, indicó que el vehículo se precipitó unos 75 metros de profundidad en un sector conocido como ‘la cumbre de Alaska’, debido a su accidentada geografía, en el departamento de Totonicapán.

"Son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito y 19 personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos”, dijo Amado a periodistas en el lugar del suceso.

Amado precisó que el autobús se accidentó en el kilómetro 174 de la carretera Interamericana, cuando cubría una ruta desde Ciudad de Guatemala hacia el departamento de San Marcos, fronterizo con México.

El vocero, en ese sentido, sostuvo que los fallecidos son once hombres, tres mujeres y un menor de edad. Según la prensa guatemalteca, viajaban entorno a 50 pasajeros.

La Policía aún investiga las causas de la tragedia. De hecho, el conductor del autobús está bajo custodia.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció sobre esta lamentable noticia vía X (Twitter).

"Acompañamos a quienes han perdido a familiares y seres queridos", dijo el mandatario, quien además declaró tres días de luto nacional.

Imágenes publicadas por la prensa mostraron a bomberos, policías y civiles ayudando a sacar a las personas atrapadas en el autobús.

