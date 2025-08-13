Tras polémica por bandera colombiana en la isla de Santa Rosa, Perú detuvo a dos colombianos que usaban GPS y equipos de topografía en la zona

En la tarde del martes, luego de que estallara la polémica por la presencia de una bandera colombiana en la isla peruana de Santa Rosa, las autoridades del país informaron la detención de dos ciudadanos colombianos que llegaron de manera "ilegal" a la zona.

La Policía peruana señaló que los dos detenidos son topógrafos colombianos que realizaban mediciones de terreno en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería sobre el río Amazonas, la zona que recientemente desató una controversia fronteriza entre ambos países.

Medios locales señalaron que los colombianos fueron interceptados por agentes policiales y llevados a una comisaría con sus equipos de GPS por realizar trabajos sin autorización.

"Han sido intervenidos dos ciudadanos (colombianos) en esta zona de frontera. La policía se va a encargar del procedimiento", dijo Marcial García, funcionario encargado de Migraciones del Perú en Santa Rosa.

Los detenidos, identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, aseguraron desconocer que necesitaban un permiso y afirmaron que su labor era demarcar y medir el nivel del terreno para un consorcio de su país con el fin de construir un muelle en la orilla opuesta, en territorio colombiano.

"Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial", dijo uno de los topógrafos citado por la prensa.

En esa zona entre Colombia y Perú se reavivó una disputa histórica sobre su delimitación territorial en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil.

Este es el tercer incidente en ese territorio desde que el pasado jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla.

Ese mismo día un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa y provocó la protesta de Perú por la incursión.

El lunes, el aspirante a la presidencia colombiana y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, plantó en Santa Rosa la bandera de su país tras cruzar en bote el Amazonas, un hecho que provocó rechazo por parte de las autoridades peruanas que procedieron a desmontarla.

A través de un video, el exalcalde de Medellín aseguró que el distrito es territorio colombiano. “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”, afirmó.

En el clip, Quintero muestra todo su recorrido hasta la isla Santa Rosa y cómo logró izar la bandera de Colombia. “No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Viva Colombia”, agregó.

Según Lima, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y envió a funcionarios a la zona.

Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.