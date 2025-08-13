NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Perú

Tras polémica por bandera colombiana en la isla de Santa Rosa, Perú detuvo a dos colombianos que usaban GPS y equipos de topografía en la zona

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Autoridades de Perú (AFP)
Autoridades de Perú (AFP)
Este es el tercer incidente en ese territorio desde que el pasado jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla.

En la tarde del martes, luego de que estallara la polémica por la presencia de una bandera colombiana en la isla peruana de Santa Rosa, las autoridades del país informaron la detención de dos ciudadanos colombianos que llegaron de manera "ilegal" a la zona.

La Policía peruana señaló que los dos detenidos son topógrafos colombianos que realizaban mediciones de terreno en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería sobre el río Amazonas, la zona que recientemente desató una controversia fronteriza entre ambos países.

o

Medios locales señalaron que los colombianos fueron interceptados por agentes policiales y llevados a una comisaría con sus equipos de GPS por realizar trabajos sin autorización.

"Han sido intervenidos dos ciudadanos (colombianos) en esta zona de frontera. La policía se va a encargar del procedimiento", dijo Marcial García, funcionario encargado de Migraciones del Perú en Santa Rosa.

Los detenidos, identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, aseguraron desconocer que necesitaban un permiso y afirmaron que su labor era demarcar y medir el nivel del terreno para un consorcio de su país con el fin de construir un muelle en la orilla opuesta, en territorio colombiano.

"Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial", dijo uno de los topógrafos citado por la prensa.

En esa zona entre Colombia y Perú se reavivó una disputa histórica sobre su delimitación territorial en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil.

Este es el tercer incidente en ese territorio desde que el pasado jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla.

Ese mismo día un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa y provocó la protesta de Perú por la incursión.

o

El lunes, el aspirante a la presidencia colombiana y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, plantó en Santa Rosa la bandera de su país tras cruzar en bote el Amazonas, un hecho que provocó rechazo por parte de las autoridades peruanas que procedieron a desmontarla.

A través de un video, el exalcalde de Medellín aseguró que el distrito es territorio colombiano. “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”, afirmó.

En el clip, Quintero muestra todo su recorrido hasta la isla Santa Rosa y cómo logró izar la bandera de Colombia. “No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Viva Colombia”, agregó.

Según Lima, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y envió a funcionarios a la zona.

Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.

Temas relacionados:

Perú

Gobierno de Perú

Gobierno de Colombia

Isla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Actualidad

Ver más
Barack Obama y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

¿Barack Obama arrestado? Trump publica polémico video creado con IA en el que el FBI detiene al expresidente demócrata

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

¿Cuál sería el impacto de una eventual fianza de hasta 15.000 dólares a solicitantes de visa para ingresar a Estados Unidos?

Movistar Arena (EFE)
Bogotá

Disturbios en el Movistar Arena en Bogotá obligaron a cancelación del concierto del grupo Damas Gratis: así quedó puerta vulnerada

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Messi y Camilo Vargas | Foto: EFE
Messi

Messi buscó a Camilo Vargas, portero de la Selección Colombia, para pedirle su camiseta al final de un tenso partido

Cantante colombiano Sebastián Yatra | Foto: EFE
Sebastián Yatra

Crece la polémica luego de que cantante colombiano se desnudara durante concierto en España

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

"Es una acción contra mí para que yo me doblegue, ese fue el mensaje que le dieron a mi hija": Edmundo González habla sobre desaparición de su yerno a un año de elecciones del 28 de julio

Barack Obama y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

¿Barack Obama arrestado? Trump publica polémico video creado con IA en el que el FBI detiene al expresidente demócrata

Actor Matthew Perry | Foto: AFP
Matthew Perry

Médico se declara culpable de suministrar drogas al actor Matthew Perry

Bufanda del FC Porto - Foto de referencia: EFE
Oporto

Muere la leyenda del fútbol portugués Jorge Costa quien ganó la Champions League de la mano de Mourinho en 2004

La venezolana Daniuska Rodríguez disputa un balón con la colombiana Wendy Katerine Bonilla. (EFE)
Copa América

La venezolana Daniuska Rodríguez llena de optimismo a los fanáticos tras ser elegida la mejor jugadora en el partido ante Colombia en la Copa América Femenina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano