Martes, 12 de agosto de 2025
"Ha invadido territorio peruano en un acto de provocación": congresista de Perú que ha propuesto declarar persona non grata a Daniel Quintero

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Patricia Juárez Gallegos, congresista por el partido Fuerza Popular de Perú, habló en NTN24 sobre su propuesta de declarar persona non grata al precandidato colombiano Daniel Quintero.

La tensión diplomática entre Perú y Colombia sigue en aumento luego de que el precandidato colombiano, Daniel Quintero, colocara una bandera gigante de Colombia en la isla de Santa Rosa de Loredo en el Amazonas, que actualmente está bajo control de las autoridades peruanas.

El gesto del exalcalde de Medellín llega en un momento en el que las relaciones entre Lima y Bogotá están en vilo luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, reclamara por la soberanía de la isla amazónica.

Este martes, Patricia Juárez Gallegos, congresista por el partido Fuerza Popular de Perú, presentó una moción para declarar persona non grata a Daniel Quintero luego de irrumpir en territorio peruano por lo que calificó como un “gesto provocador”.

Hemos sido testigos de esta invasión y visita no querida del exalcalde de Medellín. Este señor ha invadido territorio peruano en un acto de provocación inusual”, declaró la funcionaria.

“Hemos presentado ante el Congreso de la República una moción que busca declarar a este señor persona non grata en nuestro territorio peruano y evitar que pudiera hacer cualquier tipo de visita al Perú”, explicó.

En ese sentido, señaló que la moción busca “que esta persona no vuelva jamás a entrar a territorio peruano” y calificó el acto como “hostil”.

Para nosotros constituye una afrenta. Lo que mpas llama la atención es que se trata de una persona muy cercana al presidente Petro”, subrayó.

Al ser consultada sobre el conflicto diplomático, la congresista fue enfática en afirmar que “esto se tiene que solucionar por los canales diplomáticos”.

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien semanas atrás oficializó su intención de ser candidato a la presidencia de Colombia para las elecciones del próximo año, divulgó en sus redes sociales un video del momento en el que coloca la bandera en la isla Chinería de jurisdicción peruana.

En las imágenes se puede observar el momento en el que Quintero viaja por el río Amazonas en una pequeña embarcación y luego se baja en el territorio peruano para colocar la bandera tricolor gigante.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú, ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente así lo haré”, dice mientras realiza el polémico acto de colocar la bandera.

“Orgulloso de mi patria es mi bandera y la izo aquí, en la isla Santa Rosa para declararla como lo que es: territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende”, agrega.

