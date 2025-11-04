NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Martes, 04 de noviembre de 2025
Metro de Bogotá

Tren del Metro de Bogotá sufrió afectaciones tras accidente de tránsito en China

noviembre 4, 2025
Por: Natalya Baquero González
Tren Metro de Bogotá - Foto: EFE
Tren Metro de Bogotá - Foto: EFE
Por medio de un comunicado, la entidad encargada de la Primera Línea del Metro de la capital colombiana informó que los vagones fueron devueltos a la “fábrica para diagnosticar su condición”.

La empresa Metro Línea 1, concesionaria encargada de la Primera Línea del Metro de Bogotá, emitió un comunicado a la opinión pública, en el cual entregó detalles del accidente de tránsito en el que se vieron involucrados varios vagones de uno de sus trenes en China. Según el oficio, los hechos ocurrieron el pasado jueves 30 de octubre durante el transporte de estos.

“El incidente tuvo lugar a las 12:20 p.m. (hora local), mientras el contratista del Material Rodante trasladaba los vagones hacia el puerto de Qingdao. En ese momento se presentó un accidente de tránsito que ocasionó daños en algunos de ellos”, indicó la entidad.

Asimismo, manifestaron que la situación fue atendida de manera inmediata por parte de las “autoridades locales de tránsito y seguridad”, entidades que se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para entregar detalles de los hechos en los que terminaron involucrados varios vagones del cuarto tren del Metro de Bogotá.

De igual manera, la empresa Metro Línea 1 indicó que, luego de una evaluación preliminar a los vagones afectados, el contratista encargado tomó la decisión de regresar la totalidad de los vagones a la empresa encargada de su fabricación con la finalidad de que esta diagnostique su condición antes de que sean enviados a Colombia.

o

No obstante, la concesionaria encargada de la Primera Línea del Metro de Bogotá expresó que, a pesar de esta situación, se “continúa adelantando todas las acciones a su alcance” junto con los “mecanismos contractuales” con los cuales se buscará “mitigar los impactos causados” en estos hechos y con la finalidad de dar “cumplimiento de sus obligaciones”.

A pesar de la colisión en la que se vieron involucrados varios vagones del cuarto tren del Metro de la capital colombiana en territorio chino, la entidad Metro Línea 1 dejó claro que esto “no afectará el transporte marítimo de los vagones del quinto tren”, programado para el próximo 21 de noviembre.

