Martes, 04 de noviembre de 2025
Presidente de Brasil rechazó una "invasión terrestre" de Estados Unidos en Venezuela

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luiz Inácio Lula - AFP
Luiz Inácio Lula - AFP
Desde Belém, donde se encuentra para encabezar la cumbre de líderes de la COP30, el mandatario brasileño se refirió a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el desligue militar en el Caribe.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este martes una posible invasión por tierra de Estados Unidos en Venezuela, y reiteró su disposición de mediar un diálogo entre ambos países.

Y es que ambas naciones de América se encuentran en medio de una importante tensión tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, para combatir los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ordenó, desde hace varias semanas, un importante despliegue naval para operaciones contra el narcotráfico que ha dejado decenas de muertos y que ahora también ataca a presuntos narcoterroristas en el Pacífico.

“No quiero que lleguemos a una invasión terrestre” a Venezuela por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, afirmó Lula en Belém durante un encuentro con agencias de noticias internacionales con motivo de la cumbre de líderes de la COP30 del clima.

El mandatario brasileño se refirió a una reunión en Kuala Lumpur el mes pasado con su homólogo estadounidense. “Le dije al presidente Trump” que “los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven mediante el diálogo”, comentó.

Agregó que Estados Unidos podría “intentar ayudar” a los países en su combate al narcotráfico “en lugar de intentar dispararles”.

Finalmente, Lula señaló que el tema será abordado en una Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista para el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia.

Cabe resaltar que, desde que Trump ordenó las operaciones militares contra el narcotráfico, Maduro ha acusado a Washington de buscar “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano, lo que ha elevado la tensión en la región.

