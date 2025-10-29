NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Tribunal en Estados Unidos bloqueó despliegue de la Guardia Nacional ordenada por Trump en Portland

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Guardia Nacional en Portland | Foto: AFP
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha ordenado una campaña de deportaciones en estados y ciudades demócratas, como Chicago, Los Ángeles y Portland.

Este miércoles, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump en Portland, Oregón.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anula el fallo de un panel de tres jueces que concluyó que Trump puede desplegar tropas en la ciudad, gobernada por demócratas.

La medida forma parte de la estrategia del mandatario republicano de enviar tropas a ciudades gobernadas por políticos demócratas, a las que acusa de estar plagadas de delincuencia.

El Noveno Circuito votó en las últimas horas a favor de que el caso sea revisado por un panel de once jueces, una decisión que el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, celebró.

"Este fallo demuestra que la verdad importa y que los tribunales están trabajando para que esta administración rinda cuentas", dijo Rayfield.

"La Constitución limita el poder del presidente, y las comunidades de Oregón no pueden ser utilizadas como campo de entrenamiento para una autoridad federal sin control", añadió.

"El tribunal envía un mensaje claro: el presidente no puede enviar al ejército a ciudades estadounidenses innecesariamente", sentenció.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha ordenado una campaña de deportaciones ejecutadas sobre todo en estados y ciudades demócratas, como Chicago, Los Ángeles y Portland.

