Martes, 02 de septiembre de 2025
Homicidio

Triple homicidio estremece una comunidad de Falcón: estiman que el homicida conocía a la familia

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
CICPC - Foto AVN
Los investigadores sospechan de conocidos de la familia asesinada.

Los habitantes del callejón Las Flores, del sector Mauroa en Falcón, madrugaron consternados al descubrir que una pareja de vecinos y su hija habían sido brutalmente asesinados.

Las víctimas fueron identificadas como Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años, su pareja de nombre Kelvin Navas y la hija menor de edad.

Según las primeras versiones de medios del estado Falcón, las investigaciones apuntan a que fue cometido por alguien conocido de la familia.

Luego de eso se observó un amplio despliegue de seguridad. La Policía Nacional y la Guardia instalaron alcabalas para evitar la fuga del o de los responsables, posiblemente hacia el estado Zulia, fronterizo con Falcón.

En junio de este año otro crimen brutal fue condenado por la comunidad falconiana.

Anthony José Litardo Govea Pizarro, de 33 años, había llegado hace unos meses a Falcón, Venezuela, para gestionar sus documentos e irse a vivir en España.

Nolberto Palencia dio aviso el 24 de junio a las autoridades de que Anthony estaba desaparecido y presionó, denunció y protestó hasta que las autoridades le dieron la peor noticia: el joven fue asesinado y sepultado en un ducto subterráneo, el cual cubrieron con escombros y mezcla de cemento, en un terreno baldío de una edificación abandonada, ubicada en la avenida intercomunal Ali Primera, parroquia Norte, municipio Carirubana, Punto Fijo.

Violencia en Falcón

El Observatorio Venezolano de Violencia en Falcón publicó las estadísticas y datos de violencia interpersonal en la entidad durante el 2023. Según este informe, se estimó un total de 222 fallecimientos atribuidos a causas violentas. Esto se traduce en una tasa de 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes, según cifras no públicas oficiales del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

La información la suministró el equipo de trabajo del OVV Falcón que recolectó, analizó, agrupó, sistematizó, e interpretó los eventos violentos siguiendo los criterios de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos aprobado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

