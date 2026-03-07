Trump afirma que el régimen de Irán recibirá hoy un "golpe muy duro" y advierte sobre ataques en nuevas zonas y objetivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el régimen de Irán recibirá hoy un "golpe muy duro" y que estaba considerando ampliar las zonas y los grupos de personas que serían objeto de ataques, sin dar más detalles.

"¡Hoy Irán recibirá un golpe muy duro! Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

También señaló que el régimen de Irán se había disculpado con sus vecinos por los ataques contra ellos, lo que él consideró una rendición.

"Irán, que está siendo golpeado hasta el infierno, se ha disculpado y se ha rendido a sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no les disparará más. Esta promesa solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel", escribió el mandatario.

Este sábado, aunque los ataques continúan, el régimen iraní presentó una inusual "disculpa" a los Estados vecinos por sus "acciones".

"Pido disculpas personalmente a los países vecinos que se han visto afectados por las acciones de Irán", dijo uno de los encargados del régimen iraní, Masoud Pezeshkian, instándoles a no unirse a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Afirmó que el consejo de liderazgo temporal de Irán había acordado suspender los ataques contra los Estados vecinos, a menos que los ataques contra Irán se originaran en su territorio.

Horas más tarde, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que sus drones habían atacado un centro de combate aéreo estadounidense en la base aérea de Al Dhafra, cerca de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Este sábado también se escucharon enormes explosiones en varias partes de la capital iraní, según informaron los medios de comunicación estatales.