NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Donald Trump

Trump anuncia que designará al movimiento de extrema izquierda Antifa como "organización terrorista" tras asesinato de Charlie Kirk

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
El mandatario republicano hizo oficial la decisión mediante su cuenta de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 17 de septiembre que designará al movimiento de extrema izquierda Antifa como "una organización terrorista".

"Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a Antifa como organización terrorista importante", declaró Trump en su cuenta de Truth Social.

Se trata de una red difusa de activistas de izquierda radical que se definen como antifascistas, la cual ha sido señalada por el mandatario republicando de diversas acciones violentas, desde altercados con la Policía hasta de estar detrás de la asonada contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuyo objetivo era bloquear la certificación de la victoria electoral del Partido Demócrata junto a Joe Biden.

o

Tras anunciar su decisión, Trump calificó al movimiento como un "desastre" y "una organización enferma, peligrosa, radical de izquierda".

El mandatario estadounidense había amenazado el lunes con imponer tal designación luego de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijera que el Gobierno desmantelará un "gran movimiento terrorista interno" que vinculó con el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk durante un evento en una Universidad de Utah.

Por otro lado, el presidente Trump informó que también va a recomendar encarecidamente que quienes financien a Antifa "sean investigados".

Según un análisis de 2020 realizado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, Antifa no tiene una líder ni una organización nacional, por lo que se señala que el movimiento está conformado por "grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines".

o

Aunque solo se informó la decisión de Trump de catalogar a Antifa como una organización terrorista, la Casa Blanca no ha precisado todavía cómo podría implementarse esta designación.

Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump ya había amenazado con implementar la medida contra Antifa, que tiene sus raíces en los grupos socialistas de Alemania en 1930 que se oponían a Hitler.

En Estados Unidos, el movimiento protesta contra el racismo, los valores de extrema derecha y lo que ellos consideran como fascismo. En cuanto a las tácticas violentas implementadas, los miembros del grupo las justifican como defensa propia.

Temas relacionados:

Donald Trump

designación

Terrorismo

Estados Unidos

Izquierda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Exfuncionario de Trump revela imagen y características de un supuesto búnker de Maduro construido a más de 40 metros de profundidad

Migración en EE. UU. - Canva
Migración

EE. UU. anunció nueva política para quienes soliciten vivir o trabajar en el país: evaluará posibles actitudes "antiestadounidenses"

Cirugía - Foto de referencia: Canva
Niños venezolanos

Autoridades sanitarias de Chile investigan extrañas muertes de niños venezolanos que recibieron anestesia general por cirugías sin complicaciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Exfuncionario de Trump revela imagen y características de un supuesto búnker de Maduro construido a más de 40 metros de profundidad

Migración en EE. UU. - Canva
Migración

EE. UU. anunció nueva política para quienes soliciten vivir o trabajar en el país: evaluará posibles actitudes "antiestadounidenses"

Cirugía - Foto de referencia: Canva
Niños venezolanos

Autoridades sanitarias de Chile investigan extrañas muertes de niños venezolanos que recibieron anestesia general por cirugías sin complicaciones

Nicolás Maduro

Maduro se declara "más fuerte", agradece a Petro el despliegue en la frontera y dice tener apoyo internacional

Posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos | Foto Canva
El Informativo USA

"Estamos en una muy mala situación": experto analiza la posible descertificación de Estados Unidos a Colombia

Javier Milei - María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a Milei por designar al Cartel de los Soles como organización terrorista: “Nuestro pueblo ha enfrentado con valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista”

Will Smith | Foto: EFE
Will Smith

Will Smith es criticado por al parecer usar inteligencia artificial en video promocional de su gira por Europa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda