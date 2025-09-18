Trump anuncia que designará al movimiento de extrema izquierda Antifa como "organización terrorista" tras asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 17 de septiembre que designará al movimiento de extrema izquierda Antifa como "una organización terrorista".

"Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a Antifa como organización terrorista importante", declaró Trump en su cuenta de Truth Social.

Se trata de una red difusa de activistas de izquierda radical que se definen como antifascistas, la cual ha sido señalada por el mandatario republicando de diversas acciones violentas, desde altercados con la Policía hasta de estar detrás de la asonada contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuyo objetivo era bloquear la certificación de la victoria electoral del Partido Demócrata junto a Joe Biden.

Tras anunciar su decisión, Trump calificó al movimiento como un "desastre" y "una organización enferma, peligrosa, radical de izquierda".

El mandatario estadounidense había amenazado el lunes con imponer tal designación luego de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijera que el Gobierno desmantelará un "gran movimiento terrorista interno" que vinculó con el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk durante un evento en una Universidad de Utah.

Por otro lado, el presidente Trump informó que también va a recomendar encarecidamente que quienes financien a Antifa "sean investigados".

Según un análisis de 2020 realizado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, Antifa no tiene una líder ni una organización nacional, por lo que se señala que el movimiento está conformado por "grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines".

Aunque solo se informó la decisión de Trump de catalogar a Antifa como una organización terrorista, la Casa Blanca no ha precisado todavía cómo podría implementarse esta designación.

Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump ya había amenazado con implementar la medida contra Antifa, que tiene sus raíces en los grupos socialistas de Alemania en 1930 que se oponían a Hitler.

En Estados Unidos, el movimiento protesta contra el racismo, los valores de extrema derecha y lo que ellos consideran como fascismo. En cuanto a las tácticas violentas implementadas, los miembros del grupo las justifican como defensa propia.