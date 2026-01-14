Trump aseguró que sostuvo una larga conversación con Delcy Rodríguez, a quien describió como “fantástica”: “Nos da todo lo que pedimos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sostuvo una “larga conversación” con la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como “fantástica” y dijo que su Administración se está llevando muy bien con Caracas.

“Es fantástica, trabajamos muy bien con ella, nos da todo lo que pedimos, hemos tenido una conversación hoy muy larga con ella”, expresó Trump durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca este miércoles 14 de enero.

Rodríguez, quien fungía como vicepresidente del régimen chavista, asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante una operación militar estadounidense.

El presidente Trump dijo después de la captura del dictador que Estados Unidos se hará “cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudará a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Sobre Rodríguez, Trump había asegurado que podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

Según la Administración republicana, Washington tiene un plan de tres fases para Venezuela tras el arresto de Maduro.

Así lo confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que se buscará estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano.

Recientemente, Rodríguez respondió Trump luego de que éste compartiera una imagen manipulada de Wikipedia en la que aparecía como presidente interino de Venezuela.

La encargada del régimen dijo que “hay un gobierno que manda en Venezuela, que hay una presidenta encargada y que hay un presidente rehén en Estados Unidos”.