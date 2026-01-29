Trump decretó un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" del régimen de Cuba y amenazó con aranceles a países que vendan petróleo a la isla

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva mediante la cual anuncia la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa el régimen de Cuba para la seguridad nacional de su país.

El decretoindica, además, que Estados Unidos "podría" imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a la isla.

"Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", detalla el texto divulgado a través de la página web oficial de la Casa Blanca.

La Administración del presidente Trump recrimina a las autoridades del régimen cubano por "alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos", entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

"Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos", añade el documento.

Asimismo, Washington señala a Cuba de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia", como también de ser una nación que "propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas".

Se trata de una nueva medida del presidente Trump destinada a aumentar aún más la presión sobre Cuba. Y es que el mandatario republicano ya había advertido que no habría "más petróleo" sin un "acuerdo" con las autoridades del régimen.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación en Caracas, Estados Unidos tomó el control del sector petrolero en Venezuela, que desde los años 2000 ha sido el principal proveedor de petróleo de Cuba.