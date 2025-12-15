NTN24
Demanda

Trump demandó a la BBC por 10.000 millones de dólares en caso por difamación

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Sede de la BBC y Donald Trump. (EFE y AFP)
Trump, de 79 años, había dicho más temprano que la demanda era inminente, al afirmar que la BBC "puso palabras" en su boca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes una demanda en la que reclama al menos 10.000 millones de dólares a la BBC por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Miami, reclama "daños por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares" por cada uno de los dos cargos contra la cadena británica por presunta difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.

Trump, de 79 años, había dicho más temprano que la demanda era inminente, al afirmar que la BBC "puso palabras" en su boca cuando la cadena emitió la pieza audiovisual.

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión de que Trump había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El documental en cuestión se emitió el año pasado antes de las elecciones de 2024 en el emblemático programa de actualidad de la BBC: "Panorama".

El video unió dos secciones separadas del discurso de manera que Trump parecía que instaba explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio, donde los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

"La anteriormente respetada y ahora desacreditada BBC difamó al presidente Trump al manipular intencional, maliciosa y engañosamente su discurso en un intento descarado de interferir en las elecciones presidenciales de 2024", dijo un portavoz del equipo legal de Trump en un comunicado.

La British Broadcasting Corporation, cuya audiencia se extiende mucho más allá del Reino Unido, atravesó un periodo de turbulencia el mes pasado después de que un reporte periodístico volvió a poner el foco en el clip editado.

La BBC ha negado las acusaciones de difamación de Trump, aunque el presidente de la BBC, Samir Shah, le envió a Trump una carta de disculpa.

Shah también aseguró el mes pasado que la cadena está decidida a defenderse frente a la amenaza de Trump.

Una abogada en su oficina / Agentes del SEBIN - Fotos: EFE / Pexels
CIDH

"Hemos identificado una serie de patrones de violaciones al derecho humano": Kelvi Zambrano sobre la persecución de abogados en Venezuela

Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, sería citado a moción de censura - Foto: AFP
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia se refirió a los bombardeos en los que murieron 15 menores: "No hubo nada ilegal"

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

