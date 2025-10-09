Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que los rehenes serán liberados entre lunes y martes de la próxima semana.

"Recuperaremos a los rehenes el martes, lunes o martes", declaró Trump en una reunión de gabinete.

El mandatario también señaló que intentará viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza entre Israel y Hamás.

"Intentaré viajar. Intentaremos llegar allí y estamos trabajando en el momento exacto", declaró el mandatario en una reunión de gabinete desde la Casa Blanca.

Trump también señaló que el gobierno israelí le pidió hablar ante el parlamento israelí en medio de la celebración por el acuerdo alcanzado. "Lo haré si quieren", afirmó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró el trabajo del presidente Donald Trump para el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás.

“El presidente mantuvo unas llamadas telefónicas y reuniones extraordinarias que exigieron un alto grado de intensidad y compromiso, y lograron que esto sucediera”, dijo.